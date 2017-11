Odbyło się 14. Święto Sportu Osób Niepełnosprawnych „Sport i my”

Stało się już tradycją od 14 lat z rzędu organizowane święto sportu osób niepełnosprawnych „Sport i my”. W tym roku odbyło się ono 7 listopada w Szkole – Centrum Wielofunkcyjnym w Mościszkach rejonu wileńskiego. Impreza została zorganizowana przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki oraz Wydział Opieki Społecznej Administracji Rejonu Wileńskiego, Centrum Opieki Dziennej Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie i Szkołę-Centrum Wielofunkcyjne w Mościszkach.



Na święto przybyli uczestnicy z całego rejonu wileńskiego oraz goście honorowi: wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko, kierownik Wydziału Kultury Sportu i Turystyki Edmund Szot, kierownik Wydziału Opieki Społecznej Irena Ingielewicz, radny Zygmunt Żdanowicz i dyrektor Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego Marian Kaczanowski.

Kierownik Wydziału Opieki Społecznej Administracji Rejonu Wileńskiego Irena Ingielewicz wyraziła zadowolenie, że tak wiele osób niepełnosprawnych odważnie uczestniczy w tej imprezie, wykazuje swoje talenty i umiejętności. Kierownik Wydziału Kultury Sportu i Turystyki Edmund Szot powitał wszystkich zebranych i przypomniał, jakie znaczenie ma sport w naszym życiu.

Na początku imprezy uczniowie Szkoły-Centrum Wielofunkcyjnego w Mościszkach zademonstrowali wspaniały program artystyczny, pełen piosenek i żywych dźwięków instrumentów muzycznych.

W imprezie wzięło udział wielu młodych wolontariuszy z Mościszek, Bujwidz, Niemenczyna, Podbrodzia, Kaziciszek, a także gimnazjum Adama Mickiewicza w Wilnie. Spora liczba wolontariuszy zapewniła sprawny przebieg imprezy i pomoc dla wszystkich uczestników święta sportu.

W tym roku uczestnicy święta mogli wypróbować swoje siły i zręczność w 12 rodzajach sportu: warcabach, szachach, rzutach karnych do kosza, kręglach, rzucaniu obręczy na stojak, rzucaniu piłeczek do celu, rzutkach, grze „Boccia”, tenisie stołowym, piłce stołowej, unihokeju i grach planszowych.

Na zakończenie święta najlepsi sportowcy byli uroczyście nagrodzeni medalami i dyplomami, które wręczyła wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko. Wicemer podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji święta i życzyła uczestnikom imprezy wiary w swoje możliwości, śmiałych nadziei oraz marzeń, a także miłości bliźnich.

Pozostałym uczestnikom imprezy zostały również wręczone podziękowania i pamiątkowe upominki. Cała społeczność Szkoły-Centrum Wielofunkcyjnego w Mościszkach zasłużyła na wyjątkowe podziękowanie za pomoc w organizacji tej pięknej uroczystości.

