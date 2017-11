Agata Dorodko „Dziewczyną Kuriera Wileńskiego – Miss Polką Litwy 2017”

W niedzielny wieczór, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, po kilkuletniej przerwie odbył się finał najpiękniejszego konkursu naszego dziennika – „Dziewczyna Kuriera Wileńskiego – Miss Polka Litwy 2017”. W tym roku królową wieczoru została 17-letnia Agata Dorodko, uczennica Gimnazjum w Ejszyszkach, która w przyszłości chce studiować aktorstwo muzyczne w Warszawie.

– To dla mnie ogromny zaszczyt, chociaż tak naprawdę jeszcze nie do końca uświadomiłam sobie, że zwyciężyłam. Nie spodziewałam się tej wygranej. Teraz jednocześnie się cieszę, ale i płakać mi się chce, emocje mnie przepełniają – tuż po gali finałowej powiedziała nam wzruszona Agata – Kilka ostatnich miesięcy były naprawdę niełatwe, gdyż miałam bardzo dużo pracy. Najtrudniejsze były chyba próby, na które prawie co drugi dzień musiałam dojeżdżać z Ejszyszek do Wilna. W dodatku szykowałam się też do konkursu recytatorskiego i musiałam nadążyć z nauką. Ale było warto!

Mimo że za oknem mamy listopad, na scenie DKP w niedzielny wieczór królowała wiosna – dziewczyny z wiankami na głowach, ubrane w specjalnie na tę okazję szyte stroje o motywach ludowych, zaraziły publiczność wspaniałym nastrojem, tańcząc do piosenki „W moim ogródecku”.

Prowadzącą wieczoru, tradycyjnie już, była urocza Agnieszka Skinder, której tym razem towarzyszył na scenie Piotr Andrzejewski z zespołu Bravvo Band.

Warto zaznaczyć, że w tym roku po raz pierwszy oprawą artystyczną finału zajęły się byłe laureatki naszego konkursu – kierownik artystyczny i choreograf Justyna Suckiel (m.in. w roku 2010 zdobyła tytuły pierwszej Wicemiss i Miss Publiczności) oraz instruktor wokalny Elita Narkiewicz (aż dwa razy – w roku 2006 i 2009 – zdobyła tytuły Miss Talentu). W ciągu kilku miesięcy czuwały nad dziewczętami. Dzięki ich pracy publiczność miała okazję upewnić się, że utalentowane i piękne polskie dziewczyny z Wileńszczyzny są naprawdę godne podziwu.

Jak wiadomo, głównym wydarzeniem podczas gali finałowej jest konkurs talentów. Finalistki prezentowały na scenie nie tylko talenty recytatorskie, muzyczne, taneczne, ale także teatralne i malarskie.

Marta Stankiewicz zarecytowała wiersz własnego autorstwa „Nadzieja” oraz zaprezentowała swoje prace malarskie. Elżbieta Bagdiun ciekawie się zaprezentowała wokalnie podczas wykonania singla „Lustra” Natalii Szroeder. Tymczasem zdobywczyni korony, Agata Dorodko, nie pozostawiła nikogo obojętnym, wykonując piosenki Anny Jantar „Tyle słońca w całym mieście” oraz Natalii Kukulskiej „Im więcej ciebie tym mniej”, a także recytując wiersz „Mędrzec zapłakał” ks. Romana Indrzejczyka.

Dominika Lamauskaitė, uczennica Szkoły Średniej w Lazdynai, wystąpiła na scenie wraz z dziećmi, których uczy tańca i które nazywają ją swoją „Mary Poppins”. Wraz z nimi Dominika zaprezentowała teatralizowany taniec oraz zaśpiewała słynną jazzową piosenkę „Summertime”. Katarzyna Narwojsz zaprezentowała natomiast demoniczną kompozycję taneczną pt. „Dziewczyna to ósmy cud świata”.

Najlepszą jednak w tej rywalizacji okazała się Walentyna Markiewicz, która podczas przedstawienia teatralno-muzycznego zagrała na skrzypcach i wraz z charyzmatycznymi partnerami na scenie przedstawiła historię o wielkich ambicjach, zauroczeniu, zakochaniu, zdradzie, rozczarowaniu, przebaczeniu i miłości. Walentyna zdobyła tytuł Miss Talentu.

Następnym i obowiązkowym etapem gali finałowej był konkurs dziennikarski, podczas którego każda pretendentka do korony na kilka minut wcieliła się w rolę dziennikarki „Kuriera Wileńskiego”. Konkurs rozpoczął się od „słodkiej loterii”, podczas której członkini jury, dyrektorka spółki Lisenas, Lucyna Kałtan, wywołała z sali 10 widzów. Właśnie im dziewczęta wręczały pyszne nagrody oraz zadawały pytania, dając dużo radości publiczności.

Dziewczęta tradycyjnie zaprezentowały też przepiękne futra z salonu Karališkas Tigras.

Oprócz tradycyjnych rywalizacji w tym roku na widzów czekał również pokaz mody. Finalistki ukazały się na scenie w eleganckich kreacjach z najnowszej kolekcji marki Femini, której twórczynią jest Aneta Sławińska – zdobywczyni tytułu Dziewczyny „Kuriera Wileńskiego” w 2012 roku.

Imprezę umiliły występy akademii tanecznej „Special” JamRam, zespołu muzycznego Art of Music, piosenkarki Bożeny Sokolińskiej. Gwiazdą wieczoru była wokalistka Katarzyna Zvonkuvienė, która zauroczyła widzów nie tylko nienagannym wykonaniem polskich piosenek, ale też swoją energią i poczuciem humoru.

Jurorzy tymczasem mieli trudne zadanie – z dziesiątki pięknych i utalentowanych dziewcząt musieli bowiem wybrać królową wieczoru. W jury zasiadali: Krystyna Zimińska – wicedyrektor Domu Kultury Polskiej, Renata Brasel – kierownik artystyczny zespołu „Wilia”, Mieczysław Subel – właściciel UAB Karališkas Tigras, Lucyna Kałtan – dyrektorka Lisenas, Vida Ramaškienė – dyrektorka festiwalu Kino Pavasaris, Roma Perepečkienė – przedstawicielka czasopisma „Cosmopolitan”, Ramita Juralewicz – przedstawicielka firmy Sofina, Andrzej Podworski – dyrektor komercyjny „Kuriera Wileńskiego”, Robert Mickiewicz – redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego”.

Nagrody i wyróżnienia za udział w konkursie otrzymały Sabina Stundytė, Paulina Piszczałowa, Katarzyna Narwojsz oraz Elewina Parchomenko.

Tytuł Miss Osobowości – czyli najbardziej koleżeńskiej dziewczyny, którą wybierają pozostałe uczestniczki konkursu – otrzymała Marta Stankiewicz.

Kotryna Bogdziun zdobyła tytuł Miss Internetu.

Drugą Wicemiss została jasnowłosa właścicielka pięknego głosu – Elżbieta Bagdiun.

Pierwszą Wicemiss została Dominika Lamauskaite. Urok „Mary Poppins” docenili również fotoreporterzy, którzy w niedzielny wieczór wybrali swoją faworytkę – w wyniku czego Dominika zdobyła tytuł Miss Foto.

Królową wieczoru została Agata Dorodko, która zdobyła też tytuły Miss Publiczności, Miss Elegancji, Miss Czytelników oraz Miss Podium. Koronę na głowę tegorocznej zwyciężczyni włożyła Aneta Sławińska. Fundatorką korony jest Anna Kaczemcewa, dyrektor firmy Asanta Group, która również brała udział w naszym konkursie w 2008 roku, zdobywając tytuł pierwszej Wicemiss.

Mieczysław Subel wręczył Agacie kupon zakupowy o wartości 1 000 euro w salonie Karališkas Tigras. Roma Perepečkienė przekazała zwyciężczyni roczną prenumeratę popularnego czasopisma „Cosmopolitan” oraz zestaw kosmetyków. Twórczyni akcesoriów, Agnieszka Rynkiewicz, wręczyła nagrodę ufundowaną przez A.R.Glam boutique.

Główną nagrodę ufundowało MSZ Rzeczypospolitej Polskiej – przenośny komputer. Wręczył go kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie, Marcin Zieniewicz.

Nagrody zwyciężczyniom i uczestniczkom konkursu w imieniu frakcji AWPL-ZChR wręczyli posłowie Jarosław Narkiewicz i Czesław Olszewski. Nagrody ufundowali i wręczyli też: spółka ubezpieczeniowa ,,BTA”, biuro turystyczne ,,Atrask Pasaulį“, firma „ZZET Pictures”, hotel „RunMiss”, księgarnia „Na Rudnickiej“, firma „Sofina”, Instytut Polski w Wilnie, firma „Optilus”, festiwal „Kino pavasaris”, portal „Wilnoteka”, salon piękności „Ketešė”, firma odzieżowa „Dizzy”, firma „Jaraks“, „Multikino”.

Fot. Marian Paluszkiewicz

Dodaj do ulubionych: Lubię Wczytywanie...