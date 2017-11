V edycja projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele” w połowie drogi!

Jesteśmy w trakcie realizacji V edycji projektu „Europejczycy, Polacy Obywatele”, którego celem jest pogłębienie wśród młodzieży polskiej na Litwie Świadomości obywatelskiej i praw przysługujących mniejszościom narodowym.



18-go października uczestnicy konkursu wysłuchali pierwszej audycji radiowej poświęconej tematyce aktywności obywatelskiej emitowanej na falach radia „Znad Wilii”, a dwa dni później zaznajomili się z artykułem o tym samym tytule zamieszczonym w piątkowym wydaniu gazety „Kurier Wileński“.

W kolejnych tygodniach uczniowie pogłębiali swoją wiedzę na temat Władzy, Praw człowieka, Unii Europejskiej.

Przed nami jeszcze dwa tematy, Problemy współczesnego świata (22.11 – audycja, 24.11 – artykuł) oraz Media (29.11 – audycja, 1.12 – artykuł).

Uczniowie, którzy jeszcze się nie zarejestrowali, a chcą wziąć udział w egzaminie online (7-8 grudnia) mogą to jeszcze zrobić wchodząc na platformę wos.efhr.eu, wskazując szkołę i nauczyciela. Na platformie projektu zamieszczone są również m.in. podręcznik z wiedzy o społeczeństwie, artykuły oraz nagrania audycji z poprzednich tygodni. Natomiast na naszym profilu na Facebooku co tydzień są zamieszczane dodatkowe pytania konkursowe, w których jest możliwość wygrania dwóch biletów do kina na dowolnie wybrany film.

Wszystkim uczniom, którzy wezmą udział w projekcie i przystąpią do egzaminu oraz ich nauczycielom wręczone zostaną dyplomy potwierdzające uczestnictwo. Dla trzech osób, które wykażą się najlepszą wiedzą zaplanowane są atrakcyjne nagrody: I miejsce – rower, II miejsce – lot balonem, III miejsce – bilety autobusem Eurolines do Rygi w obie strony, dla wyróżnionej osoby – gra planszowa.

W tym roku, przewidzieliśmy również dodatkową nagrodę dla nauczyciela, którego uczeń zwycięży w konkursie, jest to dziesięciodniowy pobyt w klinice rehabilitacyjnej w Krojantach.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerem +370 691 50 822 lub drogą mailową: wos@efhr.eu.

Za nagrody dziękujemy naszym sponsorom: przewoźnikowi Eurolines, Klinice rehabilitacyjnej w Krojantach, Samorządowi miasta Wilno, Instytutowi Polskiemu w Wilnie oraz Uniwersytetowi w Murcji.

Patroni medialni – dziennik „Kurier Wileński”, „Wilnoteka” oraz radio „Znad Wilii”.

EFHR

