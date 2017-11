Samorząd wesprze ofiary zjawisk meteorologicznych

Deszczowe lato i jeszcze bardziej mokra jesień zagrażają rolnikom rejonu wileńskiego znacznymi stratami finansowymi. Rolnicy są zaniepokojeni faktem, że w tym roku, ze względu na nieprzychylne warunki pogodowe, oni są narażeni na wiele szkód, niemożliwe jest wykonanie niektórych prac rolnych i realizowanie norm rocznych.



4 października 2017 r. Rząd Republiki Litewskiej na poziomie państwowym ogłosił sytuację nadzwyczajną, dotyczącą szkód w sektorze rolnym, spowodowanych zjawiskami meteorologicznymi. Ekstremalna sytuacja z powodu ulew została ogłoszona przez jedną piątą z 60 samorządów Litwy.

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego w celu zmniejszenia szkód, spowodowanych przez zjawiska meteorologiczne dla rolników rejonu wileńskiego w 2017 roku, 23 listopada na swym posiedzeniu jednogłośnie podjęła decyzję o zwolnieniu mieszkańców rejonu wileńskiego, którzy w 2017 roku deklarowali uprawy rolne, z podatku gruntowego za grunty rolne, położone na terenie rejonu wileńskiego.

Do 30 listopada 2017 roku Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego będzie musiała do Państwowej Inspekcji Podatkowej złożyć listę, obejmującą 3 168 mieszkańców rejonu wileńskiego, którzy spełniają wszystkie powyższe wymagania. Ulga nie będzie stosowana dla gruntów wynajmowanych, ogrodów amatorskich i opuszczonych działek.

Dzięki tej decyzji Samorząd Rejonu Wileńskiego przyczynia się do wsparcia przez państwo rolników i gospodarzy, dla których ten rok byli bardzo trudny i niesprzyjający. Straty, spowodowane niekorzystnymi zjawiskami meteorologicznymi, na Litwie mogą sięgać około 40 milionów euro.

