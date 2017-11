Walka z szarą strefą na Litwie: wystartowała loteria paragonowa

28 listopada, z inicjatywy Państwowej Inspekcji Podatkowej przy Ministerstwie Finansów na Litwie po raz pierwszy wystartowała narodowa loteria paragonowa. Loteria przede wszystkim ma na celu zwalczanie szarej strefy oraz uświadomienie mieszkańcom, jak dużą rolę pełnią oni w uczciwym obrocie gospodarczym.

„Loteria ta jest wyjątkowa i różni się od innych tym, że w pozostałych loteriach są wygrywane nagrody indywidualne. W loterii narodowej wygramy wszyscy. Im więcej kwitów zostanie zarejestrowanych, tym więcej będzie pieniędzy w budżecie – i więcej środków będzie można wydzielić na oświatę, ochronę zdrowia i inne ważne dla mieszkańców sektory. Zorganizowaliśmy loterię, aby pokazać mieszkańcom, że branie paragonu to wspieranie uczciwych przedsiębiorców i uczciwej konkurencji między nimi. Właśnie pamiętanie o tym podczas robienia zakupów, w restauracji czy u mechanika przynosi korzyść nie tylko konsumentom, ale poprawia funkcjonowanie całego kraju” – podczas konferencji prasowej, zorganizowanej na bazarze Pod Halą, powiedział wczoraj Artūras Klerauskas, zastępca kierownika Państwowej Inspekcji Podatkowej (PIP).

Jak zauważył dalej, szara strefa na Litwie jest jedną z największych wśród państw Unii Europejskiej. „Jak pokazuje doświadczenie innych krajów, loteria paragonowa jest prostym, efektywnym i dość tanim sposobem do zwalczania szarej strefy. Jest też doskonałym sposobem edukacji społeczeństwa i wzmacniania jego postawy obywatelskiej” – powiedział Klerauskas.

Warto zaznaczyć, że w loterii będą brały udział nie wszystkie kwity, ale tylko te otrzymane za zakupy na targowiskach oraz za usługi m.in. w zakładach fryzjerskich, placówkach żywienia zbiorowego, warsztatach samochodowych itp. Natomiast paragony otrzymane w sklepach, sieciach handlowych, aptekach czy stacjach paliw nie mogą być zgłaszane do loterii. Państwowa Inspekcja Podatkowa twierdzi, że w przyszłości można będzie wciągnąć do loterii również inne sektory gospodarki, obecnie jednak uwaga jest skupiona na tych najbardziej problematycznych.

Szacuje się, że w wyniku loterii w ciągu roku ma być wydanych o 13 proc. więcej paragonów niż zwykle. Według szacunków specjalistów, jedynie w przypadku sektora żywienia zbiorowego podobno uda się zebrać do budżetu dodatkowych 7 mln euro.

Loteria paragonowa potrwa rok. Fundusz nagród przewidziany przez PIP każdego miesiąca ma wynosić 13 tys. euro. Ogólna roczna pula nagród wynosi 173 tys. euro. Co tydzień można będzie wygrać 10 nagród pieniężnych po 200 euro każda oraz nagrodę miesiąca w wysokości 5 000 euro.

Aby wziąć udział w loterii, należy dokonać zakupu towaru lub usługi za minimum 1 euro, mieć świadczący o tym paragon fiskalny i zgłosić się do loterii za pośrednictwem strony internetowej www.kvituzaidimas.vmi.lt. W tygodniowej loterii mogą uczestniczyć paragony fiskalne otrzymane od poniedziałku do niedzieli.

Do loterii można zgłosić dowolną liczbę paragonów. Co prawda, jeden można zgłosić tylko raz, niezależnie od kwoty zakupu. Udział w loterii mogą brać osoby od 14 roku życia. Podczas rejestracji paragonu należy wskazać jego rodzaj – towary kupione na targowisku lub za usługi. Należy podać swój numer telefonu, numer paragonu, wskazaną na nim datę oraz unikalny numer aparatu kasowego. Paragon należy zachować, gdyż będzie on potrzebny w przypadku wygranej.

Zwycięzcy będą ogłaszani w każdy wtorek w telewizji LNK podczas wiadomości o godz. 18.30 lub tuż po nich. Sami zwycięzcy będą informowani osobiście o wygranej poprzez sms. Następnie będą musieli zwrócić się do Państwowej Inspekcji Podatkowej w ciągu 20 dni. Wygrane pieniądze zostaną przelane na konto zwycięzcy w ciągu 14 dni roboczych.

Loterie paragonowe już od kilku lat odbywają się w Polsce, Portugalii, Chorwacji, Słowacji, Gruzji.

W Polsce organizowana przez Ministerstwo Finansów Narodowa Loteria Paragonowa od samego początku cieszyła się ogromnym zaufaniem i zainteresowaniem mieszkańców. Przez 18 miesięcy zostało zarejestrowanych ponad 137 mln paragonów, w tym blisko 3,5 mln z branż dodatkowo premiowanych.

Loteria w Polsce rozpoczęła się 1 października 2015 roku. W ramach 1. edycji trwała 12 miesięcy. Decyzją ministra finansów została przedłużona o kolejnych 6 miesięcy. Możliwość rejestrowania paragonów w loterii ostatecznie zakończyła się 31 marca, zaś wręczenie ostatnich nagród – Opla Astra i Opla Insignia – nastąpiło w maju tego roku.

