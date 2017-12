KONKURS! KONKURS! KONKURS!

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, Gwiazdka, choinka, prezenty, Nowy Rok – same przyjemności. I co w związku z tym? A no tyle, że POCOPOTEK, wraz z Pucułką i całym zespołem redakcyjnym pomyślał, że fajnie by było wyjątkowo ubrać świąteczne drzewko i przy okazji sprawić przyjemność swoim najmłodszym czytelnikom. Dlatego ogłaszamy konkurs:

ŚWIĄTECZNĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ

Kochani moi Przyjaciele, zapraszam do dzieła! Proszę popuścić wodze fantazji, uwolnić umysły, zachęcić rączki do pracy i wykonać ozdobę choinkową:

wielkość – dowolna; materiał do wykonania – dowolny;

ilość – dowolna; kolor – dowolny;

technika – dowolna; styl – dowolny.

Zapraszam do konkursu, który zapewnia większe i mniejsze wygrane w postaci prezentów-niespodzianek! Zdaję sobie sprawę z tego, że dużo łatwiej jest przesłać do redakcji zwykły list niż wykonaną ozdobę, ponieważ nie chodzi tu o rysunki, ale właśnie dlatego ogłaszam konkurs już dzisiaj, żebyście mieli czas na wykonanie i dostarczenie do redakcji „Kuriera Wileńskiego” przy ulicy Birbinių 4 A w Wilnie. Konkurs będzie trwał do 20 grudnia.

Jeżeli będzie to paczka, proszę wielkimi literami oznakować ją „Pocopotek”.

Do dzieła! Od dzisiaj konkurs jest rozpoczęty!

