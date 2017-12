29 listopada 2017 roku w przedszkolu w Rzeszy rejonu wileńskiego odbywała się duża uroczystość. W odnowionym po renowacji i budowie Przedszkolu w Rzeszy, które zmieniło swój wygląd oraz zwiększyło możliwość przyjęcia dwukrotnie większej liczby wychowanków, odbyło się uroczyste otwarcie dobudówki.



W uroczystości wzięli udział mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, radny i przewodniczący wspólnoty w Rzeszy Arturas Želnys, kierownik Wydziału Oświaty Lilia Andruszkiewicz, proboszcz parafii Świętego Biskupa Stanisława w Rzeszy Edvardas Rydzikas, dyrektor ZSA „Aukštinė” Alexandras Sidorovas, dyrektor Przedszkola w Mejszagole Iwona Maria Matwiejko i dyrektor Gimnazjum w Rzeszy Lina Miliuvienė.

Uroczystość rozpoczęła się od poloneza Michała Kleofasa Ogińskiego „Pożegnanie ojczyzny”, wykonanego przez byłych wychowanków przedszkola w Rzeszy.

Dyrektor przedszkola w Rzezy Irina Bušauskienė powitała wszystkich przybyłych gości i krótko opowiedziała o historii przedszkola. Teraz w przedszkolu są utworzone 4 grupy edukacji przedszkolnej, są stworzone doskonałe warunki edukacji aż dla 80 dzieci, czyli dwa razy tyle co poprzednio. Odnowione przedszkole jest w stanie sprostać oczekiwaniom rodziców, wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym – przyjąć do placówki oświatowej wszystkie dzieci 3-letnie i starsze.

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść pozdrowiła dyrektor i całą społeczność przedszkola z okazji wspaniałego święta. „Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa i Państwo możecie już dać odrobinę szczęśliwego dzieciństwa swoim wychowankom” – pocieszyła się mer Maria Rekść. Mer wręczyła uczęszczającym do przedszkola dzieciom duży kosz słodyczy, które niewątpliwie osłodzi to święto.

Kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia Andruszkiewicz podziękowała wszystkim pedagogom, pracującym z dziećmi w przedszkolu i najbardziej zasłużonym wręczyła dyplomy dziękczynne.

Rodzice wychowanków podziękowali administracji przedszkola za codzienną trudną pracę wychowywania młodego pokolenia i Samorządowi Rejonu Wileńskiego za renowację budynku przedszkola i wręczyli mer list dziękczynny.

Zebrani goście mieli okazję podziwiać występy wszystkich czterech grup przedszkolnych. Dzieci zaskakiwały publiczność pięknymi piosenkami, wierszami i świetnym nastrojem.

Pod koniec święta, proboszcz parafii Świętego Biskupa Stanisława w Rzeszy Mons. Edvardas Rydzikas, pobłogosławił odnowiony budynek przedszkola, a dyrektor przedszkola Irina Bušauskienė zapoznała honorowych gości z nowościami przedszkola, odnowionymi pokojami zabaw dla dzieci i sypialniami.

