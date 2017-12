Edukacyjna wycieczka Warszawa- Kraków-Wieliczka

W dniach 20-24 listopada 2017 roku Dom Kultury Polskiej w Wilnie zorganizował wycieczkę edukacyjną uczniom sześciu szkół polskich Wilna: Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, Gimnazjum im. Jana Pawła II, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum im. Joachima Lelewela, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Szkoły im. Szymona Konarskiego. Młodzież w wieku 15-18 lat wraz z opiekunami odwiedziła Warszawę, Kraków i Wieliczkę. Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Po przyjeździe do stolicy Polski rozpoczęliśmy cykl zwiedzania tego pięknego miasta. Pierwszym punktem w naszym harmonogramie było Muzeum Powstania Warszawskiego. Tutaj dowiedzieliśmy się wiele faktów o Powstaniu Warszawskim. Muzeum potrafi odtworzyć atmosferę powstańczej Warszawy oraz oddać klimat tamtego czasu w sposób nowoczesny i czytelny, co na pewno jeszcze długo pozostanie w naszej pamięci. Podczas długiego spaceru po Starówce Warszawskiej dowiedzieliśmy się mnóstwo ciekawostek i historycznych faktów związanych z tym miastem. W innym dniu odwiedziliśmy Centrum Nauki Kopernik i Planetarium, gdzie mieliśmy możliwość wypróbować działanie wielu interaktywnych maszyn, co też sprawiło, że czas zleciał tu w mgnieniu oka.

We środę nasza grupa przyjechała do Krakowa i zwiedziła piękną Starówkę, która jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przewodniczka oprowadziła nas po Katedrze Wawelskiej, opowiadając życiorysy polskich królów. Między innymi mieliśmy możliwość zwiedzić nagrobki Władysława Jagiełły, Królowej Jadwigi, jak też Tadeusza Kościuszki, Józefa Piłsudskiego oraz wielu innych wybitnych działaczy. Zwiedziliśmy też Kryptę Wieszczów Narodowych – Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cyprana Kamila Norwida, Fryderyka Chopina. Znajdujący się nieopodal Zamek Królewski oczarował nas swoją architekturą, a autentyczne uliczki (np. uliczka Floriańska) w półmroku zakochały w sobie każdego. Przywitał nas już świątecznie oświecony, urokliwy Rynek Główny, a na półkach stoisk można było kupić piękne pamiątki dla swoich bliskich. Następny dzień rozpoczęliśmy oglądaniem filmu animowanego techniką malarską „Twój Vincent”.

Fabuła filmu, osnuta na kanwie obrazów van Gogha, opowiada burzliwe koleje losu artysty oraz jego tragiczną śmierć. Spotkanie ze sztuką kontynuowaliśmy w Centrum Sztuki Współczesnej MOCAK, gdzie podziwialiśmy szeroką wyobraźnię współczesnych twórców. Wieczorem zaś udaliśmy się na wycieczkę szlakiem turystycznym po podziemiach Rynku Głównego, gdzie ukazane jest 1000 lat historii tego miejsca.

Ostatnim punktem zwiedzania było miasto Wieliczka. W piątek wspaniali przewodnicy opuścili się z nami do Kopalni Soli w Wieliczce na głębokość 135 metrów, opowiadając o osobliwościach pracy w kopalniach oraz prowadzając nas po salach, które powstały po wydobyciu soli.

Po pięciu dniach pełnych wycieczek i korzystnej informacji wróciliśmy do Wilna. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni p. Bożenie Mieżonis, koordynatorce projektów kulturalnych w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, za świetną organizację harmonogramu oraz możliwość obejrzenia i zwiedzenia tylu miejsc, zabytków oraz muzeów.

