Kryminały zamiast wiadomości z sejmu

W tym tygodniu wydaje się, że kryminały i wiadomości z sejmu mogą znajdować się w jednej rubryce. Wczoraj rozpatrywano aż trzy sprawy dotyczące litewskich parlamentarzystów. Mindaugas Basčis wyjaśnial przed Sądem Konstytucyjnym okoliczności swoich spotkań z byłym pracownikiem KGB, Piotrem Vojeiką i organizacji spotkania przedstawicieli władz państwowych z reprezentantami koncernu energetycznego Rosatom.

Niełatwy dzień miał również Artūras Skardžiaus. Ustalenia sejmowej komisji antykorupcyjnej, która zajmuje się od dłuższego czasu jego osobistymi związkami z rosyjską energetyką, spotkały się z aprobatą większości parlamentarnej.

We wtorek posłowie przegłosowali decyzję o pozbawieniu parlamentarzysty Kęstutisa Pūkasa immunitetu poselskiego. Pūkas ma być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za molestowanie seksualne kandydatek na sekretarki oraz za naruszenie przepisów posiadania broni. Poseł nieraz wyrażał już opinie, że nie zrobił nic złego i nie rozumie, za jakie swoje czyny może być pociągnięty do odpowiedzialności. Według niego to po prosu polityczna gra, poprzez którą chcą się z nim rozprawić.

Wydaje się jednak, że tego rodzaju tłumaczeniom nie wierzą inni parlamentarzyści, którzy mają już chyba dosyć pytań o to, co myślą o sprawie swojego kolegi, który swoje problemy od dłuższego czasu rozwiązuje w sposób godny gimnazjalisty, czyli ukrywając się za zwolnieniem lekarskim. Za tym, aby posła pociągnąć do odpowiedzialności karnej, co miejmy nadzieję będzie zakończeniem farsy, opowiedziało się 74 posłów, 5 wstrzymało się od głosu i tylko jeden zagłosował przeciw.

Miejmy nadzieję, że w następnych dniach rubryki „kryminały” i „polityka” nie będą aż tak do siebie podobne. Byłoby straszne, gdyby wyborcy przyzwyczaili się do tego nienormalnego przecież stanu.

