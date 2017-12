28 listopada na zainicjowanym przez wydział rejonu wileńskiego Wileńskiej Terytorialnej Giełdy Pracy spotkaniu z udziałem przedstawicieli Samorządu Rejonu Wileńskiego, przedsiębiorców i przedstawicieli kształcenia zawodowego rozmawiano o zmniejszeniu bezrobocia i propagowaniu zatrudnienia przy wspieraniu rozwoju działalności gospodarczej.



Jednym z głównych celów spotkania było omówienie wzmacniania współdziałania z pracodawcami w celu dostosowania rozwoju przedsiębiorczości i problemów bezrobocia poprzez aktywne środki polityki rynku pracy.

Przybyłych uczestników spotkania powitała doradczyni mera Samorządu Rejon Wileńskiego Aleksandra Černiauskienė oraz wyraziła zadowolenie z rozpatrywania istotnego i ważnego tematu spotkania, które zwołało wielu przedstawicieli przedsiębiorczości i gmin. Doradca mera wyraziła zadowolenie z czynnych działań i możliwości zmniejszenia stopy bezrobocia w rejonie, a także przypomniała o powstałym i rozwijającym swoją działalność Funduszu wspierania małej i średniej przedsiębiorczości, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy a także rolnicy i odzyskać pewne koszty.

Kierownik wydziału rejonu wileńskiego Wileńskiej Terytorialnej Giełdy Pracy Aušra Petrokienė podziękowała wszystkim zebranym, zaprosiła do dyskusji i przyczynienia się do zmniejszenia bezrobocia, przedstawiła główne cele tego spotkania i opowiedziała o trwających w całej Europie dniach europejskich pracodawców, mających na celu pomóc pracodawcom zaopatrzyć się w wykwalifikowaną siłę roboczą oraz zbliżającym się Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych, którego celem jest zachęcenie ludzi do zainteresowania się kształceniem zawodowym.

Biorąca udział w spotkaniu przedstawicielka wydziału rejonu wileńskiego Wileńskiej Terytorialnej Giełdy Pracy podczas swojego wystąpienia zaprezentowała środki aktywnej polityki rynku pracy, takie jak wspierane zatrudnienie i wsparcie tworzenia miejsc pracy, opowiedziała o projekcie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia.

Przedstawicielka rynków pracy i centrów szkoleniowych w Jerozolimce zapoznała audytorium z możliwościami kształcenia i szkolenia zawodowego, opowiedziała o rzeczywistych korzyściach, płynących z kształcenia podczas zatrudniania i kontynuacji kariery zawodowej.

W końcu przemówień wójtowie gmin i przedsiębiorcy rejonu wileńskiego wraz z prelegentami aktywnie zanurzyli się w dyskusje, przedstawiając swoje uwagi, sugestie i

