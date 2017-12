Rząd Mateusza Morawieckiego z wotum zaufania

13 grudnia, odbyło się oficjalne powitanie premiera Mateusza Morawieckiego w Kancelarii Premiera Rady Ministrów RP. Nowego szefa rządu powitała była premier Beata Szydło, która w nowym rządzie objęła stanowisko wicepremiera, skład reszty gabinetu nie uległ zmianie.



Prezydent Andrzej Duda powołał rząd Morawieckiego w poniedziałek. Nowy premier został jednocześnie powołany na szefa resortu finansów i rozwoju.

70 minut expose, a później ponad sześć godzin dyskusji i wyrażenie wotum zaufania dla nowego rządu premiera Mateusza Morawieckiego – tak wczoraj wyglądał pierwszy dzień 54. posiedzenia Sejmu RP, który był w całości poświęcony na debatę wokół nowego szefa rady ministrów.

Dewizą nowego premiera ma być zawołanie Wyspiańskiego: „Polska to wielka rzecz”. Wskazany cytat z Wyspiańskiego ma być – zdaniem nowego premiera – metaforą planu, zmieniającego Polskę na lepsze. W swoim wystąpieniu Mateusz Morawiecki dużo miejsca poświęcił gospodarce i inwestycjom. Podkreślił również, że będzie kontynuował i rozwijał politykę premier Beaty Szydło w kwestiach społecznych oraz socjalnych.

Realizacja założeń ma opierać się na długofalowych strategiach rozwoju opracowywanych w duchu gospodarki współdzielenia. Prace rządu wspierać ma Centrum Analiz Strategicznych.

Expose premiera Morawieckiego zawierało wyszczególnienie kluczowych obszarów rozwoju, nad którymi skupi się przyszły rząd. Na pierwszym miejscu premier wymienił służbę zdrowia. Kolejnym ważnym zadaniem będzie dbanie o kwestie środowiskowe, w szczególności chodzi o poprawę jakości powietrza.

Po wystąpieniu Morawieckiego odbyła się debata nad udzieleniem jego rządowi wotum zaufania. Za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało 243 posłów, przeciw było 192, nikt nie wstrzymał się od głosu. Większość ustawowa wynosiła 231. O godz. 23.40 czasu polskiego sejm udzielił wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego. Morawiecki po zakończeniu głosowania długo przyjmował gratulacje na sali plenarnej, rozmawiał też z posłami, w tym dłuższą chwilę ze swoim ojcem – Kornelem Morawieckim.

Prezydent Andrzej Duda pogratulował premierowi Morawieckiemu, po tym jak jego rząd otrzymał w sejmie wotum zaufania. Życzył też premierowi powodzenia w pełnieniu funkcji. „Gratulacje dla Pana Premiera Mateusza Morawieckiego (PMM)! Życzę powodzenia w pełnieniu funkcji i liczę na bardzo dobre, profesjonalne współdziałanie dla Polski” – napisał prezydent na Twitterze.

Morawieckiemu pogratulował również prezes PiS Jarosław Kaczyński, oceniając expose premiera jako znakomite.

Prezes PiS w „Gościu wiadomości” w TVP podkreślił, że słuchając expose Morawieckiego zwrócił uwagę na to, że premier przedstawił szeroką panoramę polskich spraw, które wymagają naprawy.

„Powiedział, jeśli nie o wszystkim, bo nikt nie jest doskonały, to prawie o wszystkim w naprawdę znakomitym wystąpieniu i mówił konkretnie. Ta konkretność plus ta szerokość ujęcia spraw, to były te cechy charakterystyczne tego wystąpienia, jakiego dawno nie słyszeliśmy w Sejmie” – podkreślił lider PiS.

Jarosław Kaczyński ocenił również pracę byłej premier Beaty Szydło podkreślając, że skutecznie i konsekwentnie pełniła swoje obowiązki.

„My w tej chwili zmieniamy jednego bardzo dobrego premiera, mówię o Beacie Szydło, to była świetna premier, na drugiego, jestem przekonany, też świetnego premiera. Wynika to z pewnej zmiany sytuacji. Ale nigdy nie powinniśmy zapomnieć o tym, że w ciągu tych dwóch pierwszych bardzo ciężkich lat premierem dobrym, skutecznym, zdeterminowanym, odważnym konsekwentnym i twardym była Beata Szydło” – powiedział Kaczyński.

Pytany, czy dojdzie do rekonstrukcji rządu i kiedy należy się jej spodziewać, odparł: „Jestem niemalże pewien, że to będzie początku przyszłego roku, czyli styczeń”.

Zapytany natomiast, którzy ministrowie zostaną „wymienieni”, polityk odpowiedział: „Wchodziłbym tutaj w rolę premiera, którym nie jestem. Gdybym chciał wymieniać jakieś nazwiska, ale wydaje mi się, że zmiany będą dosyć głębokie”.

Prezes PiS pytany o doniesienia z których wynika, że jest oczarowany osobą i wiedzą Morawieckiego, stwierdził, że „charakterystycznym dla pewnych środowisk dziennikarskich jest zupełne mieszanie stosunków osobistych, towarzyskich ze sprawami politycznymi”.

„To nie jest kwestia oczarowania, to jest kwestia zmiany pewnych okoliczności i w związku z tym potrzeby wykonania operacji, które lepiej będzie wykonywał premier Morawiecki, ale przez cały czas podkreślam swoje ogromne uznanie, ogromy szacunek i taką wiarę w polityczną przyszłość Beaty Szydło” – powiedział prezes PiS.

Kaczyński oświadczył jednocześnie, że niezwykle ceni zdolności Morawieckiego.

„Uważam, że jest to niezwykle zdolny człowiek, pewnie najzdolniejszy, jaki się pojawił w polskiej polityce po ’89 roku” – powiedział Kaczyński.

Wcześniej też premier Litwy Saulius Skvernelis złożył życzenia Mateuszowi Morawieckiemu z okazji objęcia przez niego stanowiska premiera Polski i zaprosił w przyszłym roku do Wilna.

„W Wilnie będziemy mogli bezpośrednio omówić kwestie ściślejszej współpracy bilateralnej i wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego, a także wspólne cele związane z Unią Europejską i NATO” – napisał Skvernelis w liście gratulacyjnym.

Opr. B. Ł.

Dodaj do ulubionych: Lubię Wczytywanie...