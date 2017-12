13 grudnia b. r. w Szkole Sztuki w Rudominie odbyła się samorządowa tura telewizyjnego konkursu dzieci i uczniów „Dainų dainelė”.

Jak zawsze w konkursie wzięli udział dzieci i uczniowie ze szkół muzycznych, artystycznych i ogólnokształcących rejonu wileńskiego.

Dyrektor Szkoły Sztuki w Rudominie Jerzy Krupiczewicz powitał wszystkich przybyłych gości i wyraził zadowolenie, że to już 5 raz z rzędu samorządowa tura konkursu „Dainų dainelė” odbywa się w Rudominie.

„Dainų dainelė” – to jedno z najbardziej wyjątkowych, angażujące najwięcej uczestników, mające i kontynuujące długotrwałe tradycje wydarzenie muzyczne kraju. „Dainų dainelė” ma na celu promowanie kultury śpiewu, propagowanie ekspresji artystycznej utalentowanych dzieci, wybór najlepszych młodych solistów i zespołów wokalnych kraju.

Uczestnicy wykonywali utwory zawodowych kompozytorów litewskich i zagranicznych, ludowe pieśni litewskie, polskie i innych narodów, a także utwory dorobku nauczycieli i uczniów. Na etapie samorządowym konkursu „Dainų dainelė” solistów i zespoły wokalne oceniała komisja: Alicja Rusiecka, nauczycielka muzyki, metodyk; Vidija Bublevičienė, metodyk śpiewu i solfeżu w Szkole Muzycznej im. Broniusa Jonušasa m. Wilna; Liudas Norvaišas, solista Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu, docent Katedry Śpiewu na Wydziale Muzycznym Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru; Donatas Zakaras, główny specjalista i kompozytor Działu Artystycznego Narodowego Amatorskiego Centrum Kultury.

Na drugi etap strefowy litewskiego konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej „Dainų dainelė”, który odbędzie się 10 stycznia 2018 roku w Gimnazjum im. Tysiąclecia Litwy komisja wybrała następujących wykonawców:

Grupa A:

Kamila Ilkiewicz, Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (kierownik – Katažina Tamaševičienė);

Grupa C:

Urtrė Klebauskaitė, Szkoła muzyczna w Pogirach (kierownik – Judita Angelė Ušinskaitė);

Lukrecija Jucytė, Szkoła muzyczna w Pogirach (kierownik – Judita Angelė Ušinskaitė);

Zespół wokalny „Muzikos garsai”, Szkoła muzyczna w Pogirach (kierownik – Nijolė Čičinskienė);

Zespół wokalny „Geniukai”, Szkoła Sztuk Pięknych w Rudominie (kierownik – Genovaitė Kumpienė);

Grupa D:

Ewelina Laniewska, Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (kierownik – Ana Jusewicz);

Estela Marcinkevičiūtė, Szkoła muzyczna w Pogirach (kierownik – Nijolė Čičinskienė);

Kornelija Kuckailytė, Szkoła muzyczna w Pogirach (kierownik – Judita Angelė Ušinskaitė);

Milda Jaskevičiūtė, Gimnazjum „Ryto” w Rudominie (kierownik – Kęstutis Jaskevičius);

Merginų vokalinis ansamblis, Nemenčinė muzikos mokykla (kierownik – Ramūnas Juknevičius).

Na wniosek komisji oceniającej, jako dodatkowy uczestnik został wybrany duet Gimnazjum „Ryto” w Rudominie: Emil Tuniewicz ir Sandra Voroneckaitė (grupa B kierownik – Kęstutis Jaskevičius). O udziale tych wykonawców w II etapie zadecyduje organizator telewizyjnego konkursu dzieci i uczniów „Dainų dainelė”– Państwowa Szkoła Sztuki im. Mikalojusa Konstantinisa Čiurlionisa.

Gratulujemy dla zwycięzców konkursu i życzymy sukcesów w drugim etapie konkursu „Dainų dainelė”.

