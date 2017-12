Betlejemskie Światełko Pokoju rozpoczęło wędrówkę po Litwie

Już po raz 27. rozpoczęło swoją wędrówkę po Litwie Betlejemskie Światełko Pokoju. Wczoraj, 20 grudnia zawitało do redakcji „Kuriera Wileńskiego”. Podzieliły się nim z zespołem redakcyjnym Iwona Górska oraz Agnieszka Rukowicz z 1 Wileńskiej Drużyny Harcerek „Port”.

„W Tobie jest światło’’ – to hasło tegorocznej sztafety Betlejemskiego Światła Pokoju. 18 grudnia harcerki 1 WDH „Port”, 26 WDH „Białe Wilki” im. św. Rafała Kalinowskiego, a także skauci litewscy na przejściu granicznym Budzisko-Kalvarija z rąk polskich harcerzy z Suwałk odebrali Światełko Betlejemskie przywiezione z Groty Pańskiej.

– Po Światełko wyjechaliśmy autokarami do Suwałk w poniedziałek rano. We wtorek wieczorem w kościele pw. św. Teresy została odprawiona uroczysta msza ekumeniczna, podczas której każdy mógł odpalić dostarczone do Wilna Światełko i zabrać je do domu. Podczas mszy św. śpiewał chór, w którym śpiewali harcerze z ZHP na Litwie oraz skauci litewscy. Po modlitwie wszyscy zostaliśmy zaproszeni na wspólną Agapę – opowiedziała Iwona Górska, uczennica 11 klasy wileńskiej szkoły im. Szymona Konarskiego.

Wczoraj Światełko rozpoczęło swoją wędrówkę po Wileńszczyźnie i całej Litwie. Nasza redakcja była pierwszą placówką, do której zawitały harcerki.

– W ciągu tygodnia harcerze i skauci zaniosą Światełko do instytucji państwowych i innych placówek, w tym do ambasady RP, urzędu prezydenta, sejmu, samorządu rejonu wileńskiego. Do Świąt Bożego Narodzenia harcerze będą dzielić Światełko przy parafiach. Wszystkie zebrane ofiary za znicze będą przekazane na rzecz Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. W środę Światełko zostało przewiezione pociągiem na Łotwę do Turmont, dziś pojedzie do Kłajpedy – zaznaczyła w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” phm. Joanna Pietkiewicz, koordynatorka tegorocznej akcji od strony Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie (ZHPnL).

Po raz pierwszy w czasie trwania akcji został nagrany filmik wideo pt. „Dek Ugnele” („Pal się Światełko”).

– Wideo zostało stworzone przez dział HD ZHPnL. Chórek BŚP w składzie harcerzy i skautów prowadzony jest przez naszą druhnę Ewę. Filmik, który można obejrzeć na YouTube opowiada historię Betlejemskiego Światełko Pokoju – dodała phm. Joanna Pietkiewicz.

22 grudnia w godz.12.00-18.00 harcerze będą się dzielić Światełkiem na placu Katedralnym w Wilnie. W niedzielę, 24 grudnia, ogień trafi do wszystkich parafii kraju.

Tradycyjna akcja sztafety Betlejemskiego Światełka Pokoju polega na tym, że harcerze i skauci przekazują z państwa do państwa symboliczny ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

Akcję po raz pierwszy zorganizowano w 1986 roku w austriackim Linz jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Od tego czasu, co roku, dziewczynka lub chłopiec wybrani przez austriackie radio i telewizję (ORF) zapalają świeczkę od wiecznego ognia, który płonie w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

Następnie transportowane jest ono do Wiednia za pośrednictwem linii lotniczych Austrian Airlines. W austriackiej stolicy odbywa się ekumeniczna uroczystość, w czasie której Płomień przekazywany jest mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych innych krajów europejskich.

Betlejemskie Światełko Pokoju jest symbolem ciepła, miłości i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

