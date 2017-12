Premiera spektaklu muzycznego „Bajka o Małym Złomiarzu”

Hej! To my – trzy świnki: Słomka, Cegła i Deska… Znacie historię o małym złomiarzu? Jeśli nie, to czym prędzej pakujcie się i wskakujcie na jego wózek, by pomóc mu w poszukiwaniu złomu i przegonić z jego domu biedę. Razem wyruszymy w podróż ulicami śląskich miast.

Z nami dowiesz się między innymi, co dręczy Pinokia, gdzie pływa Złota Rybka i co robi Bebok, kiedy nie straszy dzieci.

Spektakl „Bajka o Małym Złomiarzu” porusza tematykę wartości, takich jak przyjaźń, mówienie prawdy, niepoddawanie się w postawionych sobie celach, no i co najważniejsze – miłość.

Bajka zrodziła się z potrzeby spotkania z młodym widzem, pozwalającego na chwilę refleksji nad tym, co w życiu naprawdę ważne. Inspiracją do jej powstania była po prostu miłość do dzieci. Sztukę, którą Państwo zobaczycie, dedykujemy dzieciakom z Wileńszczyzny.

Pewnego dnia mały Achim wpadł na pomysł, jak pomóc swoim rodzicom i przegonić z domu biedę. Zabrał ze sobą stary wózek i postanowił poszukać złomu. A gdzie…? Zobaczcie sami! Jeśli chcecie poznać najsympatyczniejszego chłopca na świecie i przeżyć z nim fantastyczną podróżniczą przygodę – zapraszamy!

Zapraszamy wszystkich – i tych młodszych, i tych już nie całkiem młodych – na autorski spektakl Macieja Cierzniaka. Zapewniamy dużo zabawy, tańca i muzyki na żywo!

Choreografia, reżyseria: MACIEJ CIERZNIAK

scenografia, kostiumy: LIDIA KANCLERZ

muzyka: DANIEL CEBULA-ORYNICZ

Występują: Wioleta Malchar-Moś, Zuzanna Marszał, Daniel Cebula-Orynicz, Dariusz Niebudek (głos), Hubert Waljewski,

Maciej Cierzniak

Bajka przeznaczona jest dla dzieci w wieku 5+. Premiera

odbędzie się 3 marca w sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Bilety do nabycia w DKP, pokój Nr. 203.

wszelkich informacji udziela Agencja artystyczna „Polskie Imprezy na Litwie” pod adresem

polskieimprezynalitwie@gmail.com

www.facebook.com/PolskieimprezynaLitwie/

