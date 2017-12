Świąteczne popołudnie w Samorządzie Rejonu Wileńskiego

20 grudnia w dużej sali Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego odbywała się już tradycyjna podniosła, piękna uroczystość bożonarodzeniowa, która zgromadziła radnych, przedstawicieli Administracji Samorządu, instytucji edukacji, sportu, kultury, spraw społecznych i zdrowia.

Bożonarodzeniowe popołudnie rozpoczęło się od zapalenia przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Betlejemskiego Światła Pokoju, którym podzielili się przybyli przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie. „Naszą harcerską misją jest dzielenie się tym światłem z ludźmi. To światło przybyło z samego Betlejem. Chcielibyśmy prosić Państwa, abyście kontynuowali tę misję i podzielili się tym światłem z przyjaciółmi, rodziną, sąsiadami i wszystkimi znajomymi” – o znaczeniu światła betlejemskiego opowiedzieli przybyli harcerze.

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, witając zgromadzonych kolegów, nie szczędziła słów szczerej wdzięczności za zgodną i racjonalną pracę. „Wszyscy pracujemy wspólnie, służymy ludziom, więc możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy jedną wielką i zgodną rodziną. Już tradycyjnie, co roku gromadzimy się w Samorządzie i łamiemy się opłatkiem. Jest niezmiernie ważne, aby tę tradycję wspierać i przekazywać przyszłym pokoleniom. Serdecznie dziękuję wszystkim i życzę spotkać Boże Narodzenie w spokoju i zdrowiu, niech to światło, które Państwo przyniesiecie do swoich domów, świeci w Waszych sercach i w sercach Waszych najbliższych” – z okazji nadchodzących świąt złożyła wszystkim życzenia mer Maria Rekść.

Sekretarz generalny Seminarium Duchownego Świętego Józefa Franciszek Jusiel przypomniał wszystkim o znaczeniu nadchodzących świąt Bożego Narodzenia dla naszej wiary i symbolice świątecznego łamania się opłatkiem.

Uczniowie gimnazjów „Aušra” i im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach pocieszyli wszystkich pięknym śpiewem świątecznych kolęd i serdecznymi życzeniami dla wszystkich zgromadzonych przedstawicieli i gości Samorządu.

Po wspólnej modlitwie wszyscy przełamali się poświęconymi opłatkami, życząc najpiękniejszych, najserdeczniejszych i najcieplejszych świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego 2018 Roku.

