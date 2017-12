Nie wszystko dobre, co warto pamiętać

Jeden z litewskich portali sporządził listę 50 dobrych rzeczy, które warto zapamiętać z mijającego już roku. Jak zwykle w przypadku takich list, można dyskutować na temat poszczególnych punktów – bo czy istotnie przyznanie kolejnej nagrody dla Vytautasa Landsbegisa było najważniejszym akcentem roku dla zwykłego obywatela? Niektóre jednak zdają się być albo kpiną, albo wyjątkowo nieudolną propagandą rządu.

Jako jeden z takich punktów wymieniono fakt, iż emerytury wzrosły średnio o 13 euro, a ton artykułu sugerował, iż powinno się to wiekopomne wydarzenie wspominać z wdzięcznością. Nie wiadomo, czy autor miał kontakt z rzeczywistością i kiedy, ale warto przypomnieć, że ceny wzrosły nieporównywalnie bardziej, a rząd m.in. zlikwidował też ulgę VAT na ogrzewanie. Czyż to nie kpina, że w kraju, gdzie system emerytalny wymaga pilnych reform, banki pod okiem państwa oszukują ludzi na lokatach emerytalnych i obligacjach? Każe się być emerytom wdzięcznym za ten ochłap, który im po latach pracy i płacenia składek rzucono z „pańskiego”, rządowego stołu.

Ktoś widocznie zapomniał, że emeryci to pełnoprawna grupa obywateli, którzy płacili składki, a nie jacyś roszczeniowi utrzymankowie. Warto to przypominać.

