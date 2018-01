W nowym roku – wzrost emerytur, płacy minimalnej i świadczeń na dzieci

W bieżącym roku mieszkańców Litwy czeka nieznaczny wzrost płacy minimalnej o 20 euro, do 400 euro; wzrosną o 7 proc. emerytury, zaś rodzinom na każde dziecko zostanie przyznany zasiłek w wysokości 30 euro.

Tzw. pieniądze na dziecko będą przysługiwały wszystkim opiekunom, niezależnie od ich dochodów. Zasiłek przysługuje opiekunom wychowującym dzieci do 18 roku życia oraz do 21 roku życia, jeżeli pobierają one naukę. Rodzicom o niskich dochodach i rodzinom wielodzietnym będą także przysługiwały dodatkowe zasiłki. Rodzina wychowująca więcej niż 2 dzieci otrzyma dodatki, toteż miesięczny zasiłek wyniesie 58,5 euro na jedno dziecko do dwóch lat i 45,2 euro – za starsze dzieci. W wypadku, gdy dochody rodziny będą niższe niż 183 euro na członka rodziny, ogólny zasiłek na dziecko poniżej 2 lat również wyniesie 58,5 euro, dla starszych – 45,2 euro.Rodzice pracujący od nowego roku jednocześnie stracą dotychczasowe ulgi podatkowe. Dotąd nieopodatkowana kwota dochodowa (tzw. NPD) na każde dziecko wynosiła 200 euro, przez co do kieszeni rodziców wracała kwota do 30 euro. Teraz ta kwota będzie po prostu wypłacana w ramach zasiłku.Wnioski o pieniądze na dziecko można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu spis.lt, ewentualnie można złożyć pisemne podanie w Wileńskim Oddziale Wypłat Socjalnych przy ulicy Kauno 3 lub w pododdziałach wypłat socjalnych w poszczególnych starostwach.Od 1 stycznia czeka Litwinów również podwyżka płacy minimalnej, która wzrasta z 380 do 400 euro. Minimalna stawka godzinowa wzrasta do 2,45 euro. Wynagrodzenie minimalne na Litwie pobiera około 264 tys. pracowników. Nowy kodeks pracy przewiduje, że może być ono wypłacane tylko niewykwalifikowanym pracownikom.Wysokość płacy minimalnej na Litwie jest najmniejsza w krajach bałtyckich. Dla porównania – na Łotwie wzrosła ona od stycznia do 430 euro, w Estonii – do 500 euro. Również w Polsce od 1 stycznia pracownicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie będą zarabiali 2 100 złotych (ok. 501 euro).W tym roku wzrośnie ulga podatkowa dla osób otrzymujących najniższe dochody. Wysokość nieopodatkowanej kwoty dochodowej (NPD) od stycznia wzrośnie o 70 euro – z 310 do 380 euro.

Od stycznia zmienia się tryb naliczania emerytur. Wysokość emerytury będzie zależała od stażu, a także od składek, ocenianych punktowo. Oprócz tego emerytury będą co roku indeksowane. W nadchodzącym roku indeksowanie wyniesie 6,94 proc., czyli od stycznia emeryci otrzymają emerytury większe od dotychczasowych o prawie 7 procent. Bez względu na to, sytuacja finansowa emerytów otrzymujących najniższe emerytury pozostanie trudna. Wzrost emerytur nie pokryje wzrostu inflacji, a nowy tryb naliczania emerytur nie zmniejszy wykluczenia społecznego emerytów.

„Zwiększy się tylko przepaść między samymi emerytami, wzrośnie marginalizacja, są przecież emeryci, którzy otrzymują 180 lub 200 euro(…). Jeżeli emerytury zostaną poddane indeksacji, to np. dla sędziego te 7 proc. byłyby znaczną sumą, kto zaś był biedny, takim pozostanie i to wykluczenie socjalne odczuje jeszcze bardziej dotkliwie” – mówi Vilija Tūrienė, przewodnicząca wileńskiej wspólnoty Litewskiego Związku Emerytów „Bočiai“.Dobrą wiadomością jest to, że wraz z początkiem nowego roku na Litwie mają być tańsze wszystkie nierefundowane leki na receptę. Na obniżenie cen będzie miało wpływ inne opodatkowanie – zamiast 21 proc. VAT na te leki wprowadzono ulgową taryfę 5 proc. VAT. Leki nierefundowane będzie można kupić o 13,2 proc. taniej. 5 proc. VAT będzie dalej obowiązywał również wszystkie leki refundowane.

Rośnie akcyza na olej napędowy. W związku z tym litr oleju napędowego zdrożeje o 2-4 centów. Od marca nadchodzącego roku wejdzie w życie zwiększona akcyza na papierosy i inne wyroby tytoniowe. Paczka papierosów zdrożeje więc średnio o 10 centów.

Od stycznia stanieje nieco prąd. Gospodarstwa domowe, które wybrały jednotaryfowy plan opłat „Standartinis”, zapłacą o 1 proc. (0,1 centa) mniej, czyli 11,3 centa za kilowatogodzinę. Gospodarstwa płacące za prąd według dwóch taryf – dziennej i nocnej – za dzienną taryfę zapłacą 12,2 centów za kWh (o 1,6 proc, czyli 0,2 centa mniej), za nocną zapłacą bez zmian – 9,1 centa za kWh.

W nadchodzącym roku ceny gazu dla mieszkańców, którzy korzystają z kuchenek gazowych, będą niższe o 8 procent. Klienci zużywający mniej niż 500 metrów sześciennych gazu rocznie za 1 metr sześcienny od 1 stycznia 2018 r. będą płacili o 5 centów mniej niż dotychczas – 59 centów. Tymczasem użytkownicy ogrzewający gazem domy zapłacą za niego taką samą cenę, jak w ubiegłym roku.

Od stycznia bieżącego roku weszły również zmiany dotyczące handlu alkoholem. Nabyć alkohol będą mogły wyłącznie osoby, które ukończyły 20 lat. Oprócz tego skracają się godziny sprzedaży alkoholu – w dniach pracy i w soboty można go będzie nabyć od godz. 10.00 do godz. 20.00, w niedziele – od godz. 10.00 do godz. 15.00. Zakaz spożywania alkoholu obowiązuje w salach sportowych podczas meczy, postanowiono również zakazać sprzedaży napojów wyskokowych na plażach.

