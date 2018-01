Prezydent RP Andrzej Duda zatwierdził nowy rząd Mateusza Morawieckiego

9 stycznia, w Pałacu Prezydenckim prezydent RP Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dokonał zmian w składzie Rady Ministrów.

Na początku grudnia prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję rządu Beaty Szydło i desygnował na premiera Mateusza Morawieckiego. Kilka dni później nastąpiło powołanie przez prezydenta rządu Morawieckiego. Nowy premier został jednocześnie powołany na szefa resortu finansów i rozwoju, z kolei była premier Beata Szydło została wicepremierem, skład reszty Rady Ministrów nie uległ zmianie.

W połowie grudnia dokonano pierwszych zmian w kancelarii premiera. Dotychczasowy wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk został szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zastępując Beatę Kempę. Z kolei poseł Marek Suski, szef sejmowej komisji skarbu oraz członek komisji śledczej ds. Amber Gold, został szefem gabinetu premiera, obejmując tę funkcję po Elżbiecie Witek. Posłanka PiS Joanna Kopcińska zastąpiła Rafała Bochenka na stanowisku rzecznika rządu. W późniejszym czasie Kempa otrzymała nowe zadanie w KPRM – koordynacji pomocy humanitarnej i spraw uchodźców.

We wtorek rano premier Mateusz Morawiecki podpisał wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie i powołanie ministrów. „Dziękuję tym, którzy pełnili do tej pory funkcje w rządzie; wykonali pracę bardzo dobrze” – powiedział we wtorek w Pałacu Prezydenckim premier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie prezydent powołał nowych ministrów – spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, przedsiębiorczości i technologii Jadwigę Emilewicz, zdrowia Łukasza Szumowskiego i finansów Teresę Czerwińską.

(Nowa minister finansów pochodzi z Kresów I Rzeczpospolitej. Urodziła się bowiem w 1974 roku w Dyneburgu na Łotwie (wtedy ZSRR), czyli dawnych Inflantach Polskich. Jej rodzice, Ludmiła i Bogusław Tumanovskis, także pochodzą z Dyneburga, miasta w którym Polacy stanowią 15 proc. mieszkańców – od redakcji).

Czerwińska ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Do 6 czerwca 2017 r. była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 7 czerwca 2017 r. przeszła na tożsame stanowisko w Ministerstwie Finansów. Jest zatrudniona jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Systemów Finansowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, ekspertem od budżetowania i finansów publicznych.

Mariusz Błaszczak, który dotychczas pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji, został powołany na ministra obrony narodowej; nowym szefem MSWiA został dotychczasowy wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Na funkcję ministra środowiska powołany został Henryk Kowalczyk, który wcześniej był przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów. Andrzej Adamczyk został powołany na ministra infrastruktury; wcześniej pełnił funkcję ministra infrastruktury i budownictwa.

Z funkcji ministrów odwołani wcześniej zostali dotychczasowi szefowie: MON – Antoni Macierewicz, MSZ – Witold Waszczykowski, resortu środowiska – Jan Szyszko, resortu zdrowia – Konstanty Radziwiłł oraz resortu cyfryzacji – Anna Streżyńska, którzy opuścili Pałac Prezydencki przed rozpoczęciem uroczystości powołania nowych ministrów.

W swoim przemówieniu po ceremonii powołania nowych szefów resortów premier Morawiecki podziękował tym, którzy pełnili dotąd funkcje rządowe, a których nie było na wtorkowej ceremonii.

„Nasz rząd nie jest rządem przeciwko komuś, jest rządem za nową, coraz lepszą Polską i za nowymi celami, ale oni wykonali swoją pracę bardzo, bardzo dobrze i chciałem im bardzo serdecznie za to podziękować” – zaznaczył.

„Nowi ministrowie i cała Rada Ministrów jest właśnie po to, żebyśmy znajdowali najlepsze drogi do naszego rozwoju, żebyśmy budowali Polskę podmiotową w ramach silnej Europy, Europy ojczyzn” – mówił szef rządu. „Na koniec powiem tylko krótko, filozoficznie: do roboty” – dodał.

Premier, po tym jak prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie Rady Ministrów, podkreślił, że chciałby, aby jego rząd był zapamiętany jako dobry rząd dla polskich rodzin oraz dla „szeroko rozumianego” bezpieczeństwa polskiego.

„W naturalny sposób szanowni państwo i nasi rodacy będą się koncentrować na nazwiskach. Ale jak kibice mawiają: „nazwiska nie grają”. Żeby wygrać mecz, żeby osiągnąć sukces, musi to być działanie całego zespołu, całej – jak to pani premier pięknie zawsze mówiła – biało-czerwonej drużyny, nas wszystkich Polaków” – podkreślił Morawiecki.

Przekonywał, że żaden z ministrów, a także on, nie są w rządzie dla zaszczytów czy prestiżu. „Jesteśmy po to, żeby służyć, służyć 24 godziny na dobę” – zadeklarował szef Rady Ministrów.

Jak dodał, chciałby, aby rząd Zjednoczonej Prawicy był rządem zjednoczonych Polaków. „Dla wszystkich Polaków, dla wszystkich naszych rodaków, bo tylko ze wszystkimi rodakami uda się ta głęboka zmiana, zarówno znaczącej, zauważalnej dla wszystkich poprawy losu, ale również tego, żeby Polska była wielka, żeby Polska była jak najsilniejsza” – oświadczył Morawiecki.

Zmiany w rządzie pociągną za sobą zmiany w partii. Według informatorów PAP z kierownictwa PiS, ma dojść do zmiany na stanowisku szefa Komitetu Wykonawczego, które pełni obecnie nowy minister spraw wewnętrznych i administracji, Joachim Brudziński. Według informacji PAP, decyzja ta nie zapadnie od razu, ponieważ leży to w gestii Rady Politycznej PiS, licznego ciała, do którego zebrania potrzebne są przynajmniej dwa tygodnie. Zmiana nastąpi także na stanowisku wicemarszałka Sejmu, którą to funkcję również pełni Brudziński.

