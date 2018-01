Szara strefa w budżetówce?

Na Litwie często słychać o walce z szarą strefą i zagrożeniach z nią związanych. Władze państwowe i Urząd Skarbowy niemało starań przykładają do walki z tymi, którzy próbują uniknąć płacenia podatków czy składek do SoDry. Zwykle, jako główne obszary działania szarej strefy, wymieniane są firny budowlane czy też targowiska. Okazuje się jednak, że płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych unikają także instytucje finansowane z budżetu państwa.

„Ostatni marsz lekarzy na lotnisko”, czyli bardzo widowiskowa demonstracja rezydentów, bardzo dobrze pokazała, jak może działać tego rodzaju system. Rezydenci na Litwie zarabiają oficjalnie bardzo mało, ale, żeby jednak mieli z czego żyć i za co dojeżdżać do pracy, dostają dodatkowo stypendium w wysokości zbliżonej do wypłaty. Wszystko razem i tak oczywiście nie stanowi wielkiej sumy, nie jest też wystarczającą motywacją, by pozostać w kraju, ale wystarcza na przeżycie. Problem pojawia się natomiast, kiedy tacy rezydenci zakładają rodzinę. Wtedy właśnie okazuje się, że między stypendium a wypłatą jest naprawdę ogromna różnica, bo wysokość tego pierwszego zupełnie nie liczy się, choćby w przypadku urlopu macierzyńskiego. Wychodzi więc na to, że w praktyce taki rezydent jest dokładnie tak samo oszukiwany przez państwo, jak budowlańcy czy kierowcy TIR-ów przez nieuczciwe firmy.

Przy okazji państwo próbuje oszukać samo siebie, unikając płacenia świadczeń. „Szara strefa” jest więc na Litwie ogromnym problemem. Może jednak, zanim wszystkie babcie sprzedające swoje domowe produkty na targach będą musiały wyposażyć się w kasy fiskalne, warto najpierw przejrzeć system obowiązujący w budżetówce?

