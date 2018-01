W Jaszunach rozdano Karty Polaka

Uroczyste wręczenie Kart Polaka odbyło się w piątek, 12 stycznia, w Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach. Dokumenty potwierdzające przynależność do narodu polskiego wręczył Polakom z Jaszun i Solecznik radca i kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Marcin Zieniewicz. Karty Polaka odebrało blisko 40 osób: uczniowie, studenci, osoby dorosłe, niektórzy zgłosili się całymi rodzinami.

„Jest mi podwójnie miło, ponieważ ważne jest dla mnie poznanie Państwa. Jako wydział konsularny jesteśmy też otwarci na inicjatywy płynące ze środowiska młodzieży i nie tylko” – zaznaczył konsul generalny Marcin Zieniewicz.

Akcję zachęcającą do wnioskowania o Karty Polaka zainicjowała młodzież działająca w stowarzyszeniu Ruch Młodzieży Polskiej Rejonu Solecznickiego. We wrześniu ubiegłego roku młodzi ludzie wpadli na pomysł, by uczcić mijającą 10. rocznicę ustanowienia Karty Polaka i rzucili na Facebooku hasło „Nie czekaj kolejnych 10 lat, łap Kartę Polaka!”. Akcja przerosła oczekiwania, gdyż zgłosiło się wielu chętnych. Do szkoły zaproszono wtedy sekretarz Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Irminę Szmalec, która do późnego wieczora pomagała wszystkim chętnym w wypełnianiu wniosków i formularzy.

„Spotkaliśmy się tu dziś z powodu szczególnej okazji – wręczenia Karty Polaka, dokumentu, który nie tylko świadczy o naszej przynależności do narodu polskiego i naszej polskości. Karta zapewnia również pisownię naszych imion i nazwisk w oryginale, po polsku” – mówił jeden z organizatorów akcji, Tomasz Pieszko.

Dla wielu osób możliwość posiadania Karty Polaka stanowi również wewnętrzną satysfakcję.

– Nigdy nie zastanawiałam się nad korzyściami materialnymi płynącymi z faktu posiadania Karty Polaka. Tylko jeden raz skorzystałam ze zniżek przysługujących posiadaczom Karty Polaka podczas zwiedzania Wawelu w Krakowie. Dla mnie jest to karta potwierdzająca w pewien sposób moją tożsamość, ma się satysfakcję, że się ją ma, że się przynależy do polskiego narodu – mówiła „Kurierowi Wileńskiemu” Janina Snarska, która otrzymała Kartę Polaka przed siedmioma latami. Tym razem ten dokument otrzymały też jej dzieci – Emilia i Jakub, uczniowie 8 klasy.

Dla uczniów z Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach patriotyzm nie jest pojęciem obcym, czemu dali wyraz w swoim filmie „Polskość naszą dumą”. Emilia i Jakub Snarscy stworzyli go specjalnie dla potrzeb międzynarodowego, międzyszkolnego projektu pt. „Impresje patriotyczne”.

– Również w szkole dzieci uczą się rozumieć, co to jest Polska, zastanawiają się nad tym, co to jest polskość, poznają chlubną przeszłość, uczą się tego, że również oni tworzą rzeczywistość, że muszą pracować dla przyszłości. Poznają namacalne ślady historii: Rossa, żołnierskie groby AK-owców rozsiane po całym rejonie solecznickim, o których mają obowiązek pamiętać. Film stał się swego rodzaju rachunkiem – mówiła Janina Snarska.

Po wręczeniu Kart Polaka konsul generalny zachęcił do składania wniosków o legitymację ucznia i legitymację nauczyciela, które uprawniają uczniów i nauczycieli ze szkół polskich w obcych systemach nauczania do korzystania z ulgowych przejazdów transportem publicznym podczas pobytu w Polsce oraz wstępu do muzeów i parków narodowych na takich zasadach, jak uczniowie i nauczyciele ze szkół w Polsce.

Być może wystąpienie o legitymację ucznia to pomysł na kolejną akcję dla działaczy z Ruchu Młodzieży Polskiej, którzy mają już na swoim koncie kilka patriotycznych wydarzeń. Popularnością cieszyła się ich propozycja „Nazwisko po polsku, bo jestem Polakiem”, w której młodzi ludzie zachęcali do zapisywania swego imienia i nazwiska po polsku w przestrzeni nieoficjalnej, czyli na Facebooku. Podczas kolejnej akcji RMP-owicze z okazji Dnia Niepodległości Polski 10 i 11 listopada zorganizowali pochody z biało-czerwonymi flagami przez Jaszuny i Soleczniki, zaś w przededniu 2 maja, Dnia Polonii i Polaków za Granicą, rzucili hasło „Polska flaga w polskim domu” i za symboliczne 1 euro udostępniali miejscowym Polakom biało-czerwone flagi.

Maria Janowska

Fot. autorka

