Ulica imienia Lecha Kaczyńskiego w Wilnie – po polsku i po litewsku

W stołecznym samorządzie trwają dyskusje odnośnie do nadania jednej z wileńskich ulic imienia Lecha Kaczyńskiego. W poniedziałek wileńska frakcja AWPL-ZChR zarejestrowała projekt uchwał o nadaniu imienia Lecha Kaczyńskiego ulicy znajdującej się w centrum miasta, pomiędzy budynkami Poczty Centralnej a centrum handlowym przy Alei Giedymina.



W środę, 17 stycznia, na posiedzeniu rady wileńskiego samorządu odbyło się pierwsze czytanie projektu. Mer Wilna Remigijus Šimašius zaznaczył, że prawdopodobnie pojawią się dwie tabliczki z nazwą ulicy – litewska i polska.

– Na nasz projekt głosowało 29 radnych, 3 się wstrzymało. Wyniki głosowania okazały się bardzo dobre. Na razie chodziło o sam fakt upamiętnienia Lecha Kaczyńskiego poprzez nadanie jego imienia ulicy. Następne posiedzenie rady w tej kwestii zaplanowane jest na 7 lutego. Wtedy radni podejmą ostateczną decyzję. Istnieje szereg aktów prawnych, które regulują nadawanie nazw poszczególnym ulicom. Następnym etapem będzie dyskusja z samorządową komisją nazewnictwa, podczas której zostanie poruszona kwestia umieszczenia tabliczki w języku polskim, z nazwiskiem byłego prezydenta RP w oryginale. O tym, kiedy nazwa pojawi się na tabliczkach, zadecyduje departament gospodarki – powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Edyta Tamošiūnaitė, wicemer samorządu Wilna z ramienia AWPL-ZChR.

Wicemer zaznaczyła, że pięknym gestem ze strony wilnian byłoby nadanie ulicy imienia Lecha Kaczyńskiego przed 16 lutego, kiedy to na Litwę, z okazji obchodów 100-lecia niepodległości Litwy, przyjedzie z oficjalną wizytą prezydent Polski Andrzej Duda.

Propozycja nadania tejże wileńskiej ulicy imienia polskiego prezydenta po raz pierwszy pojawiła się w kwietniu 2010 roku, tuż po tragicznych wydarzeniach w Smoleńsku i pochodziła od konserwatystów. Rada Miasta Wilna jednogłośnie poparła propozycję ówczesnej przewodniczącej sejmu Litwy Ireny Degutienė, by jedną z ulic w centrum stolicy Litwy nazwać na cześć tragicznie zmarłego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Autorzy pomysłu proponowali również umieszczenie na budynku Poczty Centralnej płaskorzeźby z wizerunkiem prezydenta i napisem – „Lech Kaczyński (1949-2010) – prezydent Rzeczypospolitej i wielki przyjaciel Litwy” w dwóch językach – litewskim i polskim. Wówczas jednak kwestia ta nie doczekała się ostatecznego rozwiązania z powodu różnicy zdań co do wersji językowej. Radni z ramienia AWPL protestowali przeciwko pośpiesznej decyzji w tej sprawie. Uważali, że na tabliczce imię i nazwisko prezydenta RP powinny pozostać w oryginale. Jednak zgodnie z litewskim ustawodawstwem nazwy ulic muszą być zapisywane po litewsku.

Projekt upamiętnienia Lecha Kaczyńskiego w rejonie wileńskim będzie omawiany na posiedzeniu rady samorządu rejonu wileńskiego 26 stycznia. Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego poinformowała, że imię Lecha Kaczyńskiego będzie nosił plac przed dworem Houwaltów, a na budynku Muzeum ks. Prałata Józefa Obrembskiego umieszczona zostanie tablica pamiątkowa.

Lech Kaczyński, jego małżonka Maria oraz 94 członków polskiej delegacji zginęli w katastrofie samolotu, którym lecieli do Katynia, aby wziąć udział w obchodach rocznicowych. Do tragicznego zdarzenia doszło 10 kwietnia 2010 roku.

W 2010 roku imię Lecha Kaczyńskiego nadano m.in. ulicom w Odessie na Ukrainie, w stolicy Mołdawii – Kiszyniowie, stolicy Gruzji – Tbilisi, w Chicago (USA).

