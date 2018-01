Gala plebiscytu „Polak Roku 2017”

21 stycznia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, uroczyście ogłoszono zwycięzców plebiscytu „Polak Roku 2017” organizowanego przez dziennik „Kurier Wileński”. Laureatką tegorocznej edycji została Regina Markiewicz, kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Solecznickiego.

„Jestem wdzięczna za dzisiejszy dzień, za ten tytuł. Pragnę, by rok 2018 – rok jubileuszowy – był dla nas wszystkich rokiem dobrym. Życzę nam wielkiej przyjaźni, wyrozumiałości i wzajemnego wsparcia” – powiedziała laureatka, dziękując wszystkim, którzy oddali na nią głos oraz obecnej na sali swojej mamie.

Plebiscyt „Polak Roku” został zorganizowany już po raz 20. Jego celem jest wyrażenie wdzięczności osobom, które swoim zaangażowaniem przyczyniają się do podtrzymywania polskości na Litwie. Okazji do spotkań Polacy na Litwie mają wprawdzie wiele, jednak finał to moment szczególny, w którym właśnie „dziękuję” jest najczęściej wypowiadanym słowem podczas gali.

Rozpoczynając uroczystość, redaktor „Kuriera Wileńskiego”, Robert Mickiewicz, podkreślił, że jest to okazja nie tylko do docenienia zasług laureatów, ale także podziękowania czytelnikom dziennika. „To właśnie dzięki wam, którzy codziennie kupują naszą gazetę, jest możliwy ten plebiscyt. Chcecie kupować gazety, wycinać kupony konkursowe, ale najważniejsze, że chcecie dziękować tym ludziom, którzy przyczynili się do tego, że mamy polską Wileńszczyznę. Zdawałoby się, że w ciągu 20 lat można było podziękować wszystkim zasłużonym Polakom. Pojawiają się jednak coraz nowe nazwiska, nowe osobowości, którym warto dziękować” – podkreślił Mickiewicz.

W wyborze laureata plebiscytu bierze udział kapituła, złożona z laureatów poprzednich edycji oraz czytelnicy, którzy do redakcji nadesłali w tym roku ponad sześć i pół tysiąca kuponów. Regina Markiewicz otrzymała ponad dwa tysiące głosów. Spośród wszystkich, którzy nadesłali głosy, wylosowano 10 osób, którym w czasie uroczystości wręczono symboliczne prezenty – wyraz wdzięczności za zaangażowanie w inicjatywę „Kuriera Wileńskiego”.

„W ciągu 20 lat tytuł Polaka Roku otrzymało wiele osób. Są to ludzie, którzy swoją codzienną, ciężką pracą przyczynili się do utrzymania polskości na Wileńszczyźnie. Czytelnicy dostrzegają te zasługi i pracę. Najwięcej tytułów otrzymali ludzie związani z wychowaniem młodzieży – ludzie Kościoła i ludzie związani z oświatą, co potwierdza, że to właśnie wychowanie młodego pokolenia jest dla nas najważniejsze” – zauważył wydawca „Kuriera Wileńskiego”, Zygmunt Klonowski.

W czasie uroczystości zabrał również głos kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Litwie, konsul Marcin Zieniewicz.

– Dziękuję za państwa pracę, zaangażowanie społeczne, za serce, które wkładacie w pielęgnowanie polskich tradycji, polskiej tożsamości narodowej – mówił do nominowanych i laureatki. Konsul przeczytał również list ministra Jana Dziedziczaka, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Mimo że laureat plebiscytu co roku jest tylko jeden, na uroczystość w DKP zapraszani są wszyscy finaliści. Nominowani to przedstawiciele różnych zawodów i środowisk: działacze społeczni, naukowcy, dyrektorzy instytucji i politycy. W czasie uroczystości każdy z obecnych dzielił się swoimi przeżyciami związanymi z plebiscytem, ale także doświadczeniem tego roku. Dla gości obecnych na sali spotkanie było z kolei okazją do wyrażenia swojej wdzięczności za bardzo konkretną pracę czy wsparcie.

Laureatka plebiscytu, Regina Markiewicz, dziękując za wszystkie oddane na nią głosy, powiedziała, że nagrodę zawdzięcza przede wszystkim atmosferze domu rodzinnego, w którym wzrastała. „W mojej rodzinie zawsze były podkreślane wartości, takie jak polskość, religia, wiara. To od rodziny wszystko się zaczyna. (…) Uważam, że wychowując naszych uczniów, powinniśmy w nich widzieć przyszłych rodziców. Zaszczepić w nich miłość do ojczyzny, ale też godność narodową, aby przekazali ją swoim dzieciom” – mówiła Regina Markiewicz.

„Polka Roku 2017” w swojej pracy zawodowej już od 30 lat związana jest z oświatą. Jako kierowniczka Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Solecznickiego nadzoruje pracę polskich i litewskich szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych.

Po części oficjalnej wystąpiła na scenie zwyciężczyni konkursu „Dziewczyna Kuriera Wileńskiego – Miss Polka Litwy 2017” Agata Dorodko, która wykonała program złożony z piosenek Anny Jantar i Natalii Kukulskiej. Przypomnijmy, że Agata jest uczennicą Gimnazjum w Ejszyszkach, wygląda więc na to, że w tym roku przewaga w konkursach „Kuriera Wileńskiego” jest zdecydowanie po stronie rejonu solecznickiego.

Ostatnim, bardzo oczekiwanym elementem wieczoru, był koncert Kapeli Wileńskiej.

Galę finałową poprowadziła niepowtarzalna Anna Adamowicz, która tytuł „Polaka Roku” otrzymała w 2004 r.

Projekt Plebiscyt Czytelników Kuriera Wileńskiego — „Polak Roku 2017” był finansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Sponsorem gali finałowej była również piekarnia Kamion.

FINALIŚCI PLEBISCYTU „POLAK ROKU 2017”

O. Marek Adam Dettlaff, gwardian klasztoru franciszkanów w Wilnie, rektor kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Ryszard Jankowski prezes wędziagolskiego oddziału ZPL

Ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie

Marian Kaczanowski, dyrektor Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego

Artur Ludkowski, doradca społeczny do spraw mniejszości narodowych premiera Rządu RL, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Regina Markiewicz, kierownik wydziału oświaty i sportu w samorządzie rejonu solecznickiego

Dr Irena Mikłaszewicz, historyk, polonista, pracownik Filii Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku

Dr Józef Szostakowski, historyk literatury, wileński poeta i przewodnik

Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR

Dariusz Żybort, lekarz, wiceprzezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą

ZWYCIĘZCY POPRZEDNICH EDYCJI PLEBISCYTU „POLAK ROKU”

1998 – Jan Mincewicz

1999 – Jan Sienkiewicz

2000 – Zofia Matarewicz

2001 i 2005 (powtórnie) – Waldemar Tomaszewski

2002 – ks. Wacław Wołodkowicz

2003 – ks. Dariusz Stańczyk

2004 – Anna Adamowicz

2006 – Józef Kwiatkowski

2007 – Barbara Kosinskienė

2008 – Antoni Jankowski

2009 – Leonard Talmont

2010 – Zdzisław Palewicz

2011 – Jadwiga Sinkiewicz

2012 – Edward Trusewicz

2013 – Maria Rekść

2014 – s. Michaela Rak

2015 – ks. Józef Aszkiełowicz

2016 – Józef Rybak

Fot. Marian Paluszkiewicz

