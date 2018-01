„Nasz wielobarwny kraj” oczami gimnazjalistów „Mickiewiczówki”

W sejmie w środę, 24 stycznia, została otwarta wystawa „Nasz wielobarwny kraj”, na którą złożyły się prace malarskie uczniów Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Wystawa powstała z myślą o zbliżającej się setnej rocznicy niepodległości Litwy.

– Postanowiliśmy, że od początku roku uczniowie wszystkich klas – od piątej do najstarszej – będą wykonywali prace plastyczne poświęcone setnej rocznicy niepodległości Litwy. Powstały bardzo różnorodne rysunki, niekoniecznie pojawiały się na nich symbole litewskie: ktoś narysował samego siebie, ktoś inny – rodzinę, ktoś przedstawił miasto. Te różnorodne w treści prace zostały zaprezentowane na wystawie „Nasz wielobarwny kraj” – w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział Czesław Dawidowicz, dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

Ogółem na wystawę trafiło 37 najlepszych prac autorstwa 32 uczniów.

– Prace uczniów już były prezentowane szerszemu gronu odbiorców: w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, w siedzibie konsulatu Ambasady RP, w galerii „Znad Wilii”. Dzisiejsza wystawa w sejmie jest dla uczniów ogromnym przeżyciem, a zarazem wielkim wydarzeniem. Niewątpliwie jest to również promocja naszego gimnazjum – zaznaczył Czesław Dawidowicz.

– Jest to ciekawe, jak młodzi ludzie postrzegają teraźniejszość i przyszłość, czy mają do tego krytyczny stosunek, a także jak potrafią to wyrazić. Miło mi jest, że polska szkoła na równi z innymi szkołami może uczestniczyć w takich sprawach. Myślę, że wystawa przyczyni się do tolerancji i rozwoju naszego społeczeństwa w duchu przyjaźni. Prace są naprawdę ładne. Dodały one wielu kolorów do naszych szarych ścian – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Tomas Tomilinas, poseł z ramienia partii Związku Chłopów i Zielonych Litwy, a zarazem absolwent innej polskiej szkoły – im. Władysława Syrokomli w Wilnie.

Uczniowie gimnazjum, autorzy prac, zostali zaproszeni do sejmu, do sali konferencyjnej, gdzie spotkali się z nimi Tomas Tomilinas, poseł Eugenijus Jovaiša z ramienia Związku Chłopów i Zielonych Litwy, przewodniczący sejmowego komitetu oświaty i nauki, a także poseł Jarosław Narkiewicz, przedstawiciel AWPL-ZChR w sejmie, członek sejmowego komitetu oświaty i nauki.

„Miło was widzieć w sejmie – pięknych, młodych. Bardzo mi się spodobała wasza wystawa – jest bardzo jasna, spójna i piękna” – zwrócił się do gimnazjalistów Eugenijus Jovaiša.

Jarosław Narkiewicz przekazał społeczności gimnazjum pozdrowienia od 8-osobowej frakcji sejmowej AWPL-ZChR. „Wspólnie rozstrzygaliśmy pytanie nadania statusu „długiego” dla Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Udało nam się pomyślnie rozwiązać problem prawny, następnie nasi koledzy w stołecznym samorządzie zatwierdzili statut. Cieszymy się, że nadal będziecie rozwijać się jako długie gimnazjum. To jest przykład pozytywnej współpracy. Obecnie jednym z trudnych problemów w obszarze oświaty mniejszości narodowych jest kwestia ujednoliconego programu z języka litewskiego” – mówił Jarosław Narkiewicz.

Prace uczniów już zdobią sejmowe korytarze na czwartym piętrze, część z nich znalazła się obok gabinetów posłów AWPL-ZChR.

Rysunki uczniów powstawały pod opieką nauczycielki plastyki Swietłany Bogdanowej, osoby mocno zaangażowanej w propagowanie sztuki, rozwijanie inicjatyw uczniowskich, wyzwalanie umiejętności rysowania. To ona, między innymi, była motorem sprawczym powstania prac plastycznych, a w następstwie również wystawy. Nad doborem prac do wystawy pracowała specjalnie powołana komisja.

– Wybór najlepszych prac był niezwykle trudny, gdyż wszystkie były bardzo ciekawe. Komisja oceniała technikę rysunku, format, temat. Znalazło się tu wiele prac uczniów z naszej klasy 4G, gdyż wszyscy uczniowie są bardzo zdolni, pracują w różnych technikach, biorą na warsztat różne tematy. Żal było odrzucać niektóre prace, które nie trafiły na wystawę, ale już przymierzamy się do kolejnej – zdradziła nam Swietłana Bogdanowa, nauczycielka plastyki z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

