Masz dziecko w wieku do 10 lat, chcesz się nim pochwalić i zrobić mu miłą pamiątkę?

Weź udział w konkursie fotograficznym „Kuriera Wileńskiego” – „Moje dziecko w obiektywie”!



Urocze zdjęcia Waszych pociech, już od dnia dzisiejszego, czyli 27 stycznia, możecie przysyłać do nas. Konkurs będzie trwać do końca kwietnia.

Warunki tego popularnego konkursu nie zmieniły się od lat, ale ponownie podajemy informację na ten temat.

Na naszych łamach będziemy zamieszczać nadesłane zdjęcia Waszych pociech, które później zostaną wytypowane do finału.

Do finału trafi tyle dzieci, ile lat liczy codzienny i jedyny polski dziennik na Litwie.

A jako, że w kalendarzu mamy rok 2018 i pamiętając, że jedyna polska codzienna gazeta na Litwie narodziła się 1 lipca roku 1953, nietrudno policzyć, że już wkroczyliśmy w rok 65.

Czyli, w tym roku zostanie wyłonionych aż 65 finalistów!

Warunki konkursu są tylko dwa: wiek dziecka nie może przekraczać 10 lat (na dzień 1 czerwca 2018 r.) i maksymalna liczba nadesłanych zdjęć z podpisami — 2, w gazecie zostanie zamieszczone jedno.

Zdjęcia mogą być czarno-białe lub kolorowe, dowolnego formatu — byle dobrej jakości! Prosimy każde jakoś ciekawie podpisać na dołączonym (wyciętym z gazety, niekserowanym) kuponie.

***

Zdjęcia prosimy wysyłać na adres redakcji „Kuriera Wileńskiego”: Birbynių 4a, 02121-30 Vilnius, Lietuva, z dopiskiem „Moje dziecko w obiektywie” lub przynieść do działu promocji redakcji (tel. 212 30 40).

Uwaga, pocztą elektroniczną zdjęcia nie będą przyjmowane.

Termin przyjmowania zdjęć mija z ostatnim dniem kwietnia.

Przed 1 czerwca — Międzynarodowym Dniem Dziecka — ogłosimy wyniki konkursu.

Oczywiście, na każdego z 65 finalistów oczekują nagrody!

Redakcja „Kuriera Wileńskiego”

