Trzy najważniejsze pomysły dla Litwy

1 lutego, po pięciu miesiącach została podsumowana inicjatywa mediów i przywódców państwa „Idėja Lietuvai” („Pomysł dla Litwy”). Podczas konferencji ogłoszono najważniejsze idee, które eksperci i społeczeństwo wybrali spośród 1 500 inicjatyw. Zostały nimi: dążenie, aby do roku 2025 zawód nauczyciela stał się prestiżowy, wprowadzenie podwójnego obywatelstwa, uprawomocnienie pomocy młodym rodzinom w nabyciu lokum i zmniejszenie biurokracji poprzez cyfryzację usług państwowych.

„Przede wszystkim chcę powiedzieć, że inicjatywa „Idėja Lietuvai” jest bardzo dobrym pomysłem. W dwudziestym pierwszym wieku ludzie sami sugerują, jaki on powinien być. Obywatele zaproponowali aż 1 500 idei, z których wybraliśmy trzy najważniejsze dla naszego narodu. Istotne jest to, że zostały one wybrane przez samych obywateli” – powiedziała prezydent Litwy, Dalia Grybauskaitė.

Prezydent odniosła się do roli nauczyciela w społeczeństwie.

„Od tego, jak my – politycy, społeczeństwo i nasze państwo będzie inwestowało, postrzegało i traktowało nauczyciela, będzie zależała nasza przyszłość. Sytuacja nauczyciela w społeczeństwie jest papierkiem lakmusowym. Czy rozumiemy, że oświata jest podstawą przetrwania państwa? Że wykształcony naród nigdy nie zostanie zniewolony ani bronią, ani słowem, ani oszczerstwem? Dlatego inwestowanie w nauczyciela i w oświatę jest nie tylko naszym obowiązkiem, lecz także przyszłością” – zaznaczyła Dalia Grybauskaitė.

Dwie pozostałe idee omówili przewodniczący sejmu Viktoras Pranckietis i premier Saulius Skvernelis.

Mówiąc o podwójnym obywatelstwie, Pranckietis podkreślił, że władza wykorzystała wszystkie możliwości dla realizacji tego pomysłu, teraz zaś decydujący głos należy do narodu.

„Ta idea dojrzewa już od jakiegoś czasu. Dobrze wiedzieć, że jej realizacja rozpoczęła się na długo przed tym wydarzeniem – jesteśmy z tą sprawą już dobrze obeznani, bo rozmawialiśmy o tym długo. Cieszę się, że społeczeństwo ten temat poruszyło jako priorytet, to tylko pokazuje, jak bardzo dbamy o wszystkich obywateli Litwy” – mówił przewodniczący sejmu.

Z kolei Skvernelis podkreślił, że obie idee, które zdobyły jednakową liczbę głosów – wsparcie dla rodzin i zmniejszenie biurokracji – dla państwa są jednakowo ważne.

„Ten projekt to okazja, aby spojrzeć w przyszłość oczami obywateli naszego kraju. Cieszę się, że większość idei społeczeństwa ma wspólny mianownik z celami i działaniami rządu. Mam nadzieję, że skoncentrujemy siły i skierujemy nasz wysiłek w odpowiednią stronę i najważniejsze idee zrealizujemy” – podkreślił premier.

Końcowe trzy pomysły zostały wybrane poprzez ocenę ich popularności, czytelności, a także poprzez profesjonalne badanie opinii publicznej. Dwie idee z jednej dziedziny zebrały taką samą liczbę punktów i otrzymały taką samą ocenę, zarówno ekspertów, jak i sondaży publicznych. Badania wykazały, że dwie idee należą do jednej kategorii – wsparcie dla rodzin i zmniejszenie biurokracji, dlatego je połączono.

W rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Gintaras Sarafinas, redaktor naczelny czasopisma „Reitingai”, zaznaczył, że respondenci wykazali duże zainteresowanie inicjatywą i chętnie brali udział w głosowaniu.

– Ludzie już mają dosyć tej rutyny. Potrzebują zmian. Muszę przyznać, że wszyscy robili to chętnie, być może dlatego, że były różne tematy. Oświata, dobro państwa, ekonomia, było z czego wybierać. Dzisiaj potrzebujemy nowych idei. Ludzie chcieli i chcą, aby w kraju nastąpił jakiś przełom. Teraz, po opublikowaniu pomysłów, wszystkie mogą być zrealizowane, jeżeli politycy podejdą do tego bardziej poważnie – mówił Gintaras Sarafinas.

Inicjatywa, „Idėja Lietuvai” rozpoczęła się 7 września 2017 roku i trwała do 20 listopada. W ciągu tego czasu zaproponowano ponad 1 500 pomysłów, które zostały podzielone na 14 działów: ochrony środowiska, energetyki, gospodarki, obrony, kultury, opieki społecznej, transportu, zdrowia, edukacji, nauki, prawa, rolnictwa, sprawy wewnętrzne, i inne.

