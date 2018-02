Polskie akcenty podczas targów edukacyjnych „Studijos 2018”

8 lutego, w wileńskim centrum wystawowo-konferencyjnym „Litexpo” wystartowała 16. edycja Międzynarodowych Targów Edukacji, Wiedzy i Kariery „Studijos 2018”. Podczas targów, które potrwają do 10 lutego, młodzież będzie miała okazję uzyskania aktualnej informacji o warunkach przyjęcia na studia i możliwościach kariery od studentów i wykładowców, reprezentujących uczelnie litewskie i zagraniczne.

Swoje oferty edukacyjne podczas targów zaprezentowały wszystkie działające na Litwie uniwersytety, większość kolegiów, szkoły zawodowe, a także spółki oferujące kursy językowe. Warto zaznaczyć, że aktualną informację podczas targów uzyskać mogą nie tylko maturzyści, ale też młodsi uczniowie, dla których została przeznaczona przestrzeń pt. „Renkuosi profesiją” (Wybieram zawód). Tutaj młodzież w wieku od 14 roku życia może zapoznać się z szerokim spektrum zawodów, które są najbardziej aktualne i perspektywiczne na litewskim rynku pracy. Do odwiedzenia swoich stoisk zapraszają m.in. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Polski w Wilnie.

Prof. Mieczysława Zdanowicz, dziekan Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziała, że stoisko UwB doczekało się już wielu gości, mimo że targi wystartowały dopiero kilka godzin wcześniej.

– Mieliśmy już wielu gości. Chętnie odwiedza nas nie tylko młodzież – doczekaliśmy się również wizyty premiera Sauliusa Skvernelisa. Pytał nas o funkcjonowaniu wydziału, interesował się, jakie oferujemy kierunki studiów – powiedziała prof. Mieczysława Zdanowicz.

Dziekan filii UwB cieszyła się również, że liczba studentów na uczelni pozostaje stabilna, biorąc pod uwagę niż demograficzny, który sprawia obecnie dużo problemów na wszystkich uczelniach.

– W tej chwili mamy około 300 studentów. W tym roku większą popularnością niż w latach poprzednich cieszył się kierunek informatyki. Około 30 osób studiuje europeistykę. To najnowszy kierunek, który oferujemy. W tym roku będziemy już mieli pierwszych absolwentów tego kierunku – zaznaczyła Mieczysława Zdanowicz.

Założona w 2007 roku w Wilnie Filia UwB prowadzi studia licencjackie na kierunkach ekonomii, informatyki i europeistyki oraz studia magisterskie na kierunku ekonomii. Studia odbywają się w języku polskim. Uznawany na Litwie, w Polsce i Unii Europejskiej dyplom licencjacki student otrzymuje po 3 latach nauki, magisterski (mając ukończone studia licencjackie) – po 2 latach.

Uczelnia szczyci się indywidualnym podejściem do potrzeb każdego studenta oraz rozbudowanym systemem stypendialnym po spełnieniu określonych warunków (do 2 000 euro rocznie). Filia oferuje studentom również możliwość wyjazdu na częściowe studia do różnych państw w programie wymiany ERASMUS+ oraz atrakcyjne praktyki za granicą, w Parlamencie Europejskim, w sejmie oraz samorządach na Litwie. Stoisko Wileńskiej Filii UwB można znaleźć w sali nr 5, sektorze C.

Tradycyjnie swoje stoisko podczas targów edukacyjnych zaprezentował też Instytut Polski w Wilnie wspólnie z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej NAWA. W tym roku motyw przewodni kampanii promującej polskie szkolnictwo wyższe brzmi: „Studia w Polsce – sukces w zasięgu ręki”. Na stoisku swoją ofertę zaprezentowali przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Na stoisku reprezentującym polskie uczelnie obecna była wczoraj ambasador RP w Wilnie, Urszula Doroszewska, która zachęcała do studiowania w Polsce.

– Polska ma świetne uniwersytety i jest bardzo przyjaznym krajem do studiowania. Uczelnie w Polsce mają wysoki poziom nauczania, mamy ponad 70 tys. studentów zza granicy. Na naszym stoisku wystawiają się najlepsze uczelnie. Do tego wysokiego poziomu studiów dochodzi między innymi to, że w Polsce są niższe koszty utrzymania w porównaniu z innymi krajami zachodnimi. Dla osób z Litwy – Litwinów i Polaków z Wileńszczyzny – jest to miejsce niewątpliwie przyjazne, dlatego, że znają kulturę, język, obyczaje oraz mają niedaleko do domu, łatwo mogą sprowadzić swoich przyjaciół z wizytą – powiedziała ambasador Urszula Doroszewska.

Warto zaznaczyć, że po raz kolejny podczas targów do swojego stoiska zapraszają również konsultanci kariery, którzy udzielają porad w języku polskim, pomagając niezdecydowanym jeszcze maturzystom w odnalezieniu swojego przeznaczenia życiowego. Podczas rozmowy z konsultantem przyszli studenci mogą sprawdzić, z jakim zawodem chcą się związać. W ubiegłym roku do 20 konsultantów pracujących na stoisku w ciągu trzech dni trwania targów zgłosiło się ok. 800 osób. Stoisko, na którym swoje oferty prezentują uczelnie w Polsce, można znaleźć w sali nr. 3.

