W sobotę, 17 lutego, podczas oficjalnej wizyty polskiej Pary Prezydenckiej na Litwie, pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda, w ramach odrębnego programu odwiedziła Hospicjum im. bł. Michała Sopoćki w Wilnie oraz Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie.

– Witam w tym domu, gdzie jest ciasno, gdzie się nie mieścimy, ale gdzie staramy się nie mówić o miłości, ale tę miłość okazywać, przekazywać – przywitała Pierwszą Damę założycielka hospicjum, siostra Michaela Rak.

Podczas spotkania z Pierwszą Damą siostra Michaela Rak podziękowała Andrzejowi Dudzie za wsparcie misji hospicyjnej na Litwie: „Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i wiele innych sektorów ministerialnych wspierają naszą misję i wyrażam dzisiaj wdzięczność za to. Dajemy radę i przyrzekam, że będziemy dbać o wizerunek człowieka”.

To była pierwsza wizyta Agaty Kornhauser-Dudy na Litwie.

– Jestem ogromnie wzruszona, że mogłam przyjechać do hospicjum podczas oficjalnej wizyty, jaką wraz z mężem tutaj składamy. Dla mnie to podwójnie wzruszające, bo jest to moja pierwsza wizyta na Litwie. Każda wizyta w hospicjum, a odbyłam już ich wiele w całej Polsce, to dla mnie wyjątkowe przeżycie, niezwykle wzruszające, ale przede wszystkim jestem pod wrażeniem takiej wyjątkowej atmosfery, która w hospicjach panuje. Bo wydawałoby się, że hospicjum to jest miejsce cierpienia, a tak do końca nie jest, bo to właśnie dzięki Państwu chorzy otrzymują niezwykłą pomoc. Otrzymują to, co myślę, dla nich w tych trudnych chwilach jest najważniejsze – mianowicie Państwa obecność. To, że mogą wiedzieć, że nie są sami, że to Państwo trzymają ich za rękę i że to Państwo także są w tych najtrudniejszych chwilach, kiedy przechodzą, ja wierzę, że do lepszego życia – powiedziała Agata Kornhauser-Duda podczas ostatniego dnia oficjalnej wizyty na Litwie.

Pierwsza Dama RP podziękowała siostrze Michaeli Rak i osobom związanym z hospicjum za wspaniałą działalność.

– Dziękuję za tę altruistyczną postawę. Ja także wspieram wolontariat. Bardzo się cieszę, że wolontariat na Litwie się rozwija i wiem, jak wiele satysfakcji przynosi, takiej osobistej satysfakcji. Wiem też, że Państwo zajmują się pacjentami w domach, dojeżdżając wiele kilometrów, dlatego tym większa jest Państwa zasługa. Dziękuję za profesjonalizm pracownikom hospicjum, ale też za ich niezwykły rodzaj empatii, który jest ważny w działalności hospicyjnej, żeby zrozumieć cierpienie innego człowieka – mówiła Agata Kornhauser-Duda.

Pierwsza Dama obiecała również w miarę możliwości wspierać plany rozwoju placówki. Wspomniała przy tym o rozmowie z prezydent Litwy: „Miałam okazję na ten temat porozmawiać z prezydent Litwy Dalią Grybauskaitė, która z wielkim szacunkiem mówiła o działalności siostry Michaeli Rak i również obiecywała swoje wsparcie dla hospicjum”.

W trakcie spotkania Pierwsza Dama spotkała się w hospicjum z chorymi i rozmawiała z nimi w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Siostra Michaela Rak podarowała małżonce Andrzeja Dudy obraz „Jezu, ufam Tobie” oraz obraz Maryi, a także obiecała parze prezydenckiej pamięć modlitewną.

Tego samego dnia, po południu Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie. Pierwszą Damę RP powitała dyrektorka Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie, Żaneta Jankowska.

– Dzisiaj mamy niecodzienne spotkanie, które na długo zostanie w pamięci naszej szkolnej społeczności. Pani obecność jest dla nas wymownym znakiem, jest to gest wyrażający troskę i zainteresowanie życiem i sytuacją polskiej mniejszości narodowej na Litwie. To spotkanie można określić mianem pisania żywej historii, lekcji patriotyzmu – powiedziała Żaneta Jankowska.

Agata Kornhauser-Duda podziękowała za serdeczne przyjęcie i zorganizowanie uroczystości.

– Jestem pedagogiem z wieloletnim stażem, dlatego sprawy oświaty polskiej za granicą bardzo mi leżą na sercu i są dla mnie bardzo ważne. Podczas każdej wizyty zagranicznej, którą odbywam wraz z moim mężem prezydentem RP, staram się dlatego odwiedzać placówki oświatowe, zwłaszcza te, w których nauczany jest język polski, bądź też odbywa się nauka w języku polskim. Zdaję sobie sprawę z tego, że istnieją pewne problemy jeśli chodzi o oświatę polską na Litwie, ale zapewniam, że te kwestie będą poruszane w rozmowach z prezydent oraz premierem Litwy – zapewniała małżonka prezydenta RP.

Pierwsza Dama powiedziała również, że premier Litwy, Saulius Skvernelis, zapewnił ją, że dla niego osobiście dobre relacje polsko-litewskie są ogromnie ważne i będzie o nie zabiegał.

– Nasz zawód to coś więcej niż praca, to jest przede wszystkim powołanie i to na nas ciąży obowiązek wychowywania młodego pokolenia, od tego, jak ukształtujemy to młode pokolenie, będzie zależało, jak w przyszłości będą wyglądały nasze kraje, więc rzeczywiście mamy wiele do zrobienia – zaapelowała do pedagogów Agata Kornhauser-Duda.

Podczas wizyty w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, Agata Kornhauser-Duda obejrzała występy artystyczne w wykonaniu polskiej i litewskiej młodzieży, m.in. inscenizację podpisania Aktu Niepodległości Litwy.

