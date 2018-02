Koncert charytatywny „Drzewo Nadziei” – otwórzmy serca na dobro!

21 lutego, o godz. 18.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się kulminacja harcerskiego projektu „Drzewo Nadziei” – koncert charytatywny, którego celem jest wsparcie budowy oddziału dziecięcego Hospicjum bł. ks. M. Sopoćki. Organizatorzy – Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie oraz Lietuvos skautija, zachęcają wszystkich do udziału w koncercie i dołożenia swojej cegiełki do wielkiego dzieła.

– Owszem, na Litwie mamy wiele osób, które potrzebują pomocy i każdy z nas może wybierać, komu ją udzieli. Zachęcamy do przekazywania datków na budowę dziecięcego oddziału hospicjum, gdyż dzieci walczące z chorobą onkologiczną są jedną z najbardziej wrażliwych grup socjalnych i szczególnie potrzebują naszej opieki. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że gdy do ciebie podchodzi chorujący na raka 5-latek i pyta, czy ty mu pomożesz, to rozumiesz, że już nie możesz być obojętny. Są to bardzo mali, ale też bardzo dzielni ludzie ze spojrzeniem pełnym nadziei. Dzieci to nasza przyszłość, a jak wiadomo – przyszłość jest w naszych rękach – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Ernest Matuliukštis, główny koordynator projektu „Drzewo Nadziei”.

Projekt ten wystartował w listopadzie 2016 roku. Podczas pierwszego koncertu udało się zebrać aż 16 tys. euro.

– Jesienią ubiegłego roku mieliśmy jarmark harcerski na placu Katedralnym, podczas którego ludzie dobrej woli ofiarowali na rzecz hospicjum ponad 2 tys. euro. W grudniu zbieraliśmy pieniądze w szkołach, było jeszcze kilka drobniejszych akcji, podczas których harcerze w pocie czoła pracowali nad tym, aby mieszkańcy dowiedzieli się więcej na temat wileńskiego hospicjum i potrzeby budowy tam oddziału dziecięcego oraz ofiarowali na ten cel przynajmniej niewielkie pieniądze – mówi Ernest Matuliukštis.

Jedna z takich akcji dotyczyła m. in. robienia zdjęć przechodniom na placu Katedralnym. Akcja „Zrób zdjęcie – wesprzyj hospicjum” odbywała się w każdy weekend sierpnia ub. r. W jej ramach harcerze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie robili dla przechodniów natychmiastowe zdjęcia instax w zamian za datek. Celem akcji było również dotarcie do większego grona ludzi i udzielenie im informacji na temat działalności hospicjum i potrzeb chorych.

Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki jest pierwszym i jedynym takim domem na Litwie, gdzie chorzy i ich rodziny otoczeni są troską i opieką duchową, medyczną, psychologiczną i socjalną. Nie jest ono jednak finansowane przez rząd, toteż ciągle szuka się sponsorów i ofiarodawców.

Warto zaznaczyć, że data koncertu „Drzewo Nadziei” została wybrana nieprzypadkowo. Akcja odbędzie się bowiem w przededniu 161. rocznicy urodzin założyciela skautingu, Roberta Baden-Powella. Jest to więc wyjątkowy dzień w kalendarzu każdego harcerza.

Na scenie wystąpią: Rodzina Kaczmarków, Orkiestra Wojska Litewskiego, Cud w Dolinie Baka, Folk Vibes, Green&Gold, zespół artystyczny pieśni i tańca „Wilia”, zespół Penki Maironio pirštai oraz Vilkiukai – zuchy litewskiej organizacji skautowej. Koncert będzie odbywał się w dwóch językach – polskim i litewskim. Po nim odbędzie się aukcja, dochód z której również powędruje na rzecz budowy dziecięcego oddziału hospicjum. Natomiast ci, którzy nie mogą tego dnia przybyć do DKP, mogą oglądać transmisję na żywo w portalu wilnoteka.lt.

Podajemy numer konta bankowego, na które można przelać dowolną sumę na rzecz hospicjum.

Nazwa odbiorcy/Gavėjo pavadinimas: Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas

Tytuł zobowiązania/Paskirtis: Vaikų skyrius, „Drzewo Nadziei”

Numer rachunku/sąskaitos numeris: a.s. LT 232140030002856368 EUR

