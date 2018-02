Nadchodzi mroźna zima, która utrzyma się do marca

Już 23 lutego nastąpi uderzenie mroźnej zimy. Meteorolodzy przewidują, że nocami od piątku do niedzieli termometry mogą wskazać nawet minus 24 stopnie Celsjusza. Przed wyjściem na dwór trzeba będzie się zabezpieczyć w czapkę, szalik, rękawiczki i puchową kurtkę.

– 22 lutego będzie zimno, w dzień 5-10 st. poniżej zera, a w nocy 10-16 st. na minusie. Opadów się nie przewiduje. A już od piątku do niedzieli zacznie napływać mroźne, arktyczne powietrze, co w efekcie przyniesie srogi mróz. Słupki rtęci w nocy wskażą od -15, miejscami nawet do 24 stopni poniżej zera. Do końca lutego i początku marca będzie dosyć mroźnie. Temperatura będzie ciągle na minusie, a odczuwalna jeszcze niższa, ponieważ będzie wiało – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” synoptyk Vytautas Sakalauskas z Litewskiej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej.

Vanda Pumputienė, lekarz, zastępca dyrektora Wileńskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, w rozmowie z naszym dziennikiem radziła, jak należy zachowywać się, gdy na dworze panuje siarczysty mróz.

– Pamiętajmy, że zimą, zwłaszcza podczas mrozów, nie wolno być na diecie. Przed wyjściem na dwór, gdy za oknem mamy minusową temperaturę, należy zjeść wysoko kaloryczny, ciepły posiłek.

W duże mrozy należy ubierać się wielowarstwowo. Bardzo ważna jest czapka, ponieważ przez głowę ucieka 30 proc. ciepła. Nie wolno też zapomnieć o rękawicach. Należy unikać sztucznych tkanin. Warto mieć większe buty. Musimy mieć w butach miejsce, żeby spokojnie można było ruszać palcami u stóp dla prawidłowego obiegu krwi. Nie wolno też zapominać o odpowiednim kremie na twarz ― radzi Vanda Pumputienė.

Okres silnych mrozów nie jest dobrym momentem na wielogodzinne spacery, zwłaszcza dla małych dzieci, osób chorych, osłabionych i starszych. Dlatego należy w miarę możliwości dłuższe pobyty poza domem odłożyć na czas z bardziej sprzyjający.

– Podczas mrozów nie wolno pić alkoholu. Stwarza on tylko pozorne uczucie ciepła, ponieważ generuje je na chwilę, a po dłuższej chwili organizm, pozbawiony zapasów ciepła wyrzuconych przez alkohol, jest bardziej narażony na marznięcie. Alkohol rozszerza naczynia krwionośne, co oznacza, że krew płynie szybciej, a ponieważ jest ciepła, stwarza poczucie ciepła. Człowiek pijany szybciej męczy się i traci orientację. Może upaść i zasnąć w mrozie. Organizm powoli wychładza się, gdy temperatura ciała spada do 34 stopni, człowiek już wtedy nie czuje ani zimna, ani ciepła. Może wówczas nawet zdjąć ubranie, położyć się na nim i zasnąć wiecznym snem… – tłumaczy lekarz.

Najbardziej na odmrożenia są narażone osoby mające kłopoty z prawidłowym ukrwieniem tkanek, czyli cierpiące na choroby sercowo-naczyniowe. Inne czynniki ryzyka to cukrzyca, zażywanie niektórych leków, podeszły wiek.

– Najbardziej narażone na odmrożenia są policzki, nos, uszy, broda, czoło oraz ręce i nogi. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów zapobiegania odmrożeniom kończyn są ćwiczenia, podczas których polepszamy krążenie krwi. To znaczy – nie wolno stać w miejscu. Trzeba ciągle się ruszać – radzi zastępca dyrektora Wileńskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Vanda Pumputienė mówi, że w tym czasie trzeba zwrócić szczególną uwagę na osoby bezdomne i reagować w przypadku zagrożenia życia ludzi przebywających na mrozie, śpiących lub siedzących na ulicy.

Amerykańska Narodowa Administracja ds. Oceanów i Atmosfery opublikowała mapę przedstawiającą prognozę temperatury dla Europy w marcu. Wynika z niej, że na kontynencie będzie chłodniej niż zazwyczaj.

Najcieplejszym rejonem okaże się środkowa Turcja. Zazwyczaj w marcu w okolicach Ankary jest 6,1 st. C. Tym razem na tym obszarze, a także w pasie znajdującym się na wschód od niego, przewiduje się temperaturę o dwa- trzy stopnie wyższą. Na zachodzie Turcji także będzie cieplej. W Izmirze w marcu notuje się 11,6 st. C, ale tym razem powinno być średnio 12,6-13,16 st. C.

Na Sycylii, w Palermo, są w marcu 13,3 st. C, ale tym razem może być cieplej, 14 st. C.

***

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że o bezpieczeństwo pracowników mają dbać pracodawcy poprzez utworzenie odpowiednich warunków, zarówno w pomieszczeniach, jak też na zewnątrz. Według zasad higieny pracy, osoba pracująca w nieogrzewanych pomieszczeniach lub na dworze co półtorej godziny ma prawo na co najmniej 10-minutowy odpoczynek. Pracodawca powinien też zaopatrzyć pracownika w specjalne ubranie. Jeżeli zaś pogoda stanowi zagrożenie dla zdrowia pracownika, prace powinny być odwołane.

