W niedzielę, w Krynicy-Zdroju, rozpoczęły się XIII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne.

– Tegoroczne igrzyska zimowe są wyjątkowe. Są organizowane w bardzo ważnym dla wszystkich Polaków roku, w roku jubileuszu Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości, co w jakiś sposób wpisuje je w kalendarz imprez poświęconych upamiętnianiu tej rocznicy – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Dariusz Piotr Bonisławski.

W ceremonii otwarcia XIII Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych wzięli udział przedstawiciele polskich władz a także organizacji skupiających Polaków rozproszonych po całym świecie. Przemówienia wygłosili m.in. marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski i prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski.

Marszałek Senatu RP podkreślił w swoim przemówieniu rolę igrzysk w kształtowaniu wspólnoty Polaków mieszkających na całym świecie.

„To wspólnota 20 milionów ludzi, którzy czują więź z Polską. Senat, ale także i sejm pracują nad tym, aby ta więź była mocniejsza. Budujemy mosty, a jednym z tych mostów jest również działalność sportowa” – mówił Stanisław Karczewski.

Senator złożył także wszystkim uczestnikom zawodów życzenia, aby ich start był udany.

„Życzę Wam, abyście rozmawiali ze sobą, budowali wspólnotę sportowców, ale także wspólnotę Polaków, wspólnotę nas wszystkich. Polonia dla nas jest niezwykle istotna, będziemy zawsze o Was pamiętać i Was wspierać. Bardzo serdecznie Was witamy w roku szczególnym, roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i dziękujemy, że jesteście z nami!” – mówił marszałek.

Wśród przeszło 600 zawodników, którzy zgłosili się do udziału w igrzyskach, najwięcej jest Polaków z Litwy – do udziału w zawodach zarejestrowało się aż 125 osób. Na drugim miejscu znalazła się reprezentacja Czech (94), a na trzecim Białorusi (69).

O tym, że warto brać udział w takim wydarzeniu przekonany jest poseł na Sejm RL, Jarosław Narkiewicz, który już nie po raz pierwszy próbuje w czasie igrzysk swoich sił w narciarstwie alpejskim.

– Każde takie igrzyska to wspaniałe przeżycie. Oczywiście, to także sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim możliwość spotkania z rodakami z całego świata. To niezapomniane wydarzenie, w które warto się zaangażować. W zawodach bierze udział także moja żona i córka Karolina. Jak dotąd największe sukcesy sportowe osiąga córka, ale wszyscy bardzo dobrze się bawimy – mówił polityk w przerwie pomiędzy kolejnymi zjazdami na trasie narciarskiej Jaworzyny Krynickiej.

W tym roku Krynica Zdrój przywitała Polaków z całego świata wyjątkowo piękną, zimową aurą.

– Możemy się cieszyć naprawdę wspaniałą pogodą, wszędzie jest dużo śniegu i wszyscy goście mogą bardzo dobrze odczuć zimową atmosferę. Bardzo ważne jest dla mnie to, że nasi sportowcy będą rywalizować na wspaniale przygotowanych obiektach, które z powodzeniem mogłyby służyć profesjonalistom. To wszystko pozwala mieć nadzieję, że ci, którzy zdecydowali się odpowiedzieć na zaproszenie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i przyjechali do Krynicy, powrócą do domów nie tylko z medalami, ale też zabiorą ze sobą niezapomniane przeżycia dotyczące spotkań z rodakami i uczestnictwa w uroczystościach patriotycznych – komentował Dariusz Piotr Bonisławski. Nie zabraknie również uroczystości o charakterze patriotycznym, gdyż tegoroczne igrzyska to nie tylko okazja do sportowej rywalizacji, ale również uczestniczenia w obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

– Chcielibyśmy, aby zawodnicy uczestniczący w igrzyskach mogli również przeżywać ten jubileusz, dlatego 2 marca, na zakończenie igrzysk, zaprosimy uczestników i działaczy polonijnych do Krakowa, gdzie w katedrze na Wawelu odbędzie się Msza święta w intencji Polski i wszystkich Polaków mieszkających na całym świecie. Następnie w sali senatorskiej na Wawelu, rozpocznie się uroczysta sesja, w czasie której zostanie podpisany apel środowisk polonijnych o to, by Polacy na całym świecie pięknie i godnie obchodzili ten jubileusz, pokazując dorobek niepodległej Rzeczpospolitej, którego sygnatariuszami są przedstawiciele największych organizacji skupiających Polaków poza granicami kraju, w tym, także reprezentujący Polaków na Litwie, Waldemar Tomaszewski, lider AWPL-ZChR. Innym elementem związanym z naszą historią będzie bieg poświęcony Dniu Pamięci „Żołnierzy Niezłomnych”, który odbędzie się 1 marca – powiedział prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

***

XIII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne odbywają się w dniach 25 lutego – 2 marca 2018 r. Zawody rozgrywane są na pięciu obiektach sportowych w Krynicy-Zdroju i Ptaszkowie oraz na deptaku i Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju. Głównym organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Fot. wspolnota-polska.org.pl

