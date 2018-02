Na festiwalu „Kino pavasaris” – filmy polskich twórców

Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Kino pavasaris” rozpocznie się 15 marca. W ramach festiwalu wyświetlonych zostanie łącznie ponad 200 filmów pełnometrażowych i krótkometrażowych w jedenastu miastach Litwy. Organizatorzy zapewniają, że podczas tegorocznej edycji nie zabraknie ani ciekawych filmów, ani spotkań z wybitnymi twórcami. Będzie też kilka programów konkursowych oraz premiery litewskich reżyserów.

W programie znalazły się produkcje polskich reżyserów, odbędą się także spotkania z gośćmi z Polski.

– Koncepcja międzynarodowego festiwalu przewiduje między innymi zataczanie coraz szerszych kręgów geograficznych, dlatego też zaprezentujemy produkcje filmowe m.in. z Portugalii, Chin, Japonii, Izraela, Korei Płd. Największy nacisk kładziemy na wartościowe kino. Ogromną satysfakcję daje większe zaangażowanie państwa w rozwój kultury na Litwie oraz fakt, że festiwal z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Zwiększa się liczba uczestników i widzów – zaznaczyła dyrektor festiwalu, Vida Ramaškienė. W 2004 roku w ramach festiwalu filmy obejrzało 28 107 widzów, zaś w 2017 roku – 114 235.

Festiwal rozpocznie projekcja francuskiego filmu „Custody” (lit. „Sūnaus globa”, polska wersja tytułu „Jeszcze nie koniec’’) w reżyserii Xaviera Legranda. Dramat społeczny opowiada o ciemnej stronie życia rodzinnego, którego początkiem jest rozwód. Rok temu Legrand odebrał Srebrnego Lwa za reżyserię tego filmu na festiwalu w Wenecji. Obraz zostanie wyświetlony w stołecznym kinie Forum Cinemas Vingis.

Na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym „Kino pavasaris” tradycyjnie pojawią się polskie akcenty. Wileńskiej publiczności zostanie zaprezentowany film „Twarz” Małgorzaty Szumowskiej. Film nagrodzono Srebrnym Niedźwiedziem dla najlepszego reżysera podczas tegorocznej 68. edycji Festiwalu Filmowego w Berlinie. Inspiracją do napisania scenariusza „Twarzy” stały się dwa zdarzenia: transplantacja twarzy dokonana w Centrum Onkologii w Gliwicach i postawienie w Świebodzinie w 2010 r. pomnika Chrystusa Króla, 36-metrowego, wyższego niż w Rio de Janeiro. Film jest historią chłopaka, który tytułową twarz traci w wypadku na budowie pomnika. Wraca na wieś po przeszczepie z grymasem ust, półprzymkniętym jednym okiem, bełkocząc niezrozumiale, bo wciąż wymaga rehabilitacji.

Publiczności zostanie zaprezentowany również najlepszy film ubiegłorocznego Festiwalu Filmowego w Gdyni, „Cicha noc” Piotra Domalewskiego. Jest to jeden z najważniejszych polskich debiutów reżyserskich ostatnich lat. Domalewski splata ważne socjologiczne diagnozy z żywą historią o rodzinnych tajemnicach, o zadawnionych krzywdach i miłości pozwalającej je pokonać. W ten sposób tworzy obraz, w którym polska publiczność może przejrzeć się jak w lustrze. Film opowiada o emigracji, jej konsekwencjach, czyli zniszczeniach, jakie poczyniła w wielu polskich rodzinach.

W ramach Festiwalu odbędzie się projekcja polsko-brytyjskiego filmu „Twój Vincent”. Film w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana został nominowany do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. To pierwszy w historii film pełnometrażowy stworzony w pełni techniką malarską. Najpierw nakręcono zdjęcia z udziałem aktorów, następnie wyświetlano na płótnie pojedyncze kadry, które artyści klatka po klatce odmalowywali, by stworzyć ujęcie. Do nakręcenia filmu wykorzystano 65 tysięcy obrazów namalowanych przez 125 malarzy z 20 krajów – 65 z Polski, 60 z zagranicy – którzy zostali wybrani na podstawie pięciu tysięcy nadesłanych zgłoszeń. 4 marca będzie wiadomo, czy uda mu się zdobyć tę najważniejszą nagrodę w świecie kina. Twórcy polskiego nominanta do Oscara, Dorota Kobiela i Hugh Welchman, zapowiedzieli przyjazd do Wilna i udział w festiwalu.

Podczas festiwalu odbędzie się także projekcja pełnometrażowego debiutu dokumentalnego polskiej reżyserki Marty Prus „Over the Limit” (Virš galimybių ribos). 74-minutowy „Over the Limit” to historia rosyjskiej gimnastyczki, Margarity Mamun, która przygotowując się do olimpiady w Rio de Janeiro, musi zmierzyć się nie tylko z rywalkami, ale także z własnymi ograniczeniami. Film ukazuje od kuchni gimnastykę artystyczną w Rosji, która jest kuźnią talentów w tej dziedzinie. Marcie Prus, która w dzieciństwie była członkiem grupy gimnastycznej klubu sportowego, udało się wniknąć do zamkniętego świata i pokazać niełatwe relacje pomiędzy gimnastyczkami oraz ich trenerkami. Bohaterka filmu, Margarita Mamun, zdobyła na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro złoty medal.

23. Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Kino pavasaris” potrwa do 29 marca. Organizatorzy spodziewają się, że tegoroczna edycja pobije rekord pod względem liczby gości oraz widzów.

