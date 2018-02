Przez silne mrozy bezdomni garną się do schronisk

Siarczyste mrozy, które utrzymują się od kilku dni, zmusiły ludzi bezdomnych do skorzystania z noclegu w wileńskim centrum socjalnym „Betanija”, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Wileńskiej (ul. M. K. Paco 4). Bezdomni śpią na podłodze w świetlicy pełniącej rolę jadalni.

– Na co dzień bezdomni śpią w pustych, niezamieszkałych domach, piwnicach, na terenie ogródków działkowych lub zbudowanych przez siebie prowizorycznych szałasach z kartonowych pudeł. W ostatnich dniach wraz z nadejściem bardzo niskich temperatur zwracamy baczniejszą uwagę na osoby bezdomne. Uwzględniając, że wileńskie noclegownie są przepełnione, powziąłem spontaniczną decyzję o rozlokowaniu ich na noc w naszej stołówce. Ubiegłej nocy nocowało tu 38 osób, które po spożyciu u nas darmowego posiłku, po prostu nie miały dokąd iść. Spali na podłodze, ktoś na kurtce, ktoś na dykcie. Dołączyli też wolontariusze, którzy pilnowali w nocy porządku – powiedział w rozmowie z „Kurierem Wileńskim Władysław Bortkiewicz, kierownik centrum socjalnego „Betanija”.

W centrum przyjmują wszystkich, którzy się zgłoszą, oprócz osób nietrzeźwych i cierpiących na choroby zakaźne.

– Wszyscy powinni przestrzegać określonych zasad. Pierwsza, to nie pić u nas alkoholu i nie przychodzić w stanie nietrzeźwym. Druga – informować naszych pracowników o cierpiących na wszy czy choroby zakaźne kolegach. Chorym podajemy adresy placówek, gdzie mogą otrzymać darmową pomoc lekarską. Następnie odsyłamy ich do znajdującej się w pobliżu, przy ulicy Tadeusza Kościuszki, noclegowni „Sala”. Tam przyjmowane są osoby chore i nietrzeźwe – zaznaczył kierownik„Betaniji”.

Trzy razy dziennie podawane są tu posiłki. O godz. 13.00 gorący obiad, o 16.00 i 18.00 – kolacja, nazywana agapą. Z posiłków codziennie korzysta około 250 osób.

– Stołują się u nas nie tylko bezdomni. Przychodzą także seniorzy, którzy nie są w stanie przeżyć z niskich emerytur. Wielu z nich po zapłaceniu rachunków komunalnych oraz zakupie leków nie ma pieniędzy na jedzenie. Przychodzą więc do naszego centrum. Korzystają też z pryszniców i pralki, bo nie stać ich na pokrycie wysokich rachunków za gorącą wodę i prąd – dodaje Władysław Bortkiewicz.

Każdy, kto zgłosi się do centrum socjalnego „Betanija”, zawsze otrzyma pomoc w postaci środków czystości, możliwości skorzystania z kąpieli, pralki, gorącego posiłku, może otrzymać odzież. Obecnie wileńskie schroniska dla bezdomnych są przepełnione. Wileński dom noclegowy przewidziany na 300 miejsc posiada trzy filie: na Wilczej Łapie (Vilkpėdės g. 12), w Nowej Wilejce

(A. Kojelavičiaus g. 50) oraz przy ulicy Tadeusza Kościuszki (T. Kosciuškos g. 8). Centrum Noclegowe Caritasu, które znajduje się obok dworca, przy ul. Šv, Stepono 35/4 ma 65 miejsc.

Silne mrozy stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia przede wszystkim osób bezdomnych. W Wilnie już odnotowano pierwsze ofiary mroźnej pogody. Policja apeluje, aby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych, leżących, nietrzeźwych – niska temperatura jest dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Aby pomóc, wystarczy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc na numer pomocy ogólnej 112

Like this: Like Loading...