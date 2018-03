Przemysłowa hodowla zwierząt a znęcanie się nad ich losem

Debata o zakazie hodowli zwierząt futerkowych na Litwie trwa od wielu lat. W naszym społeczeństwie jest jednak wciąż zbyt mało osób, których obchodzi krótkie i tragiczne życie hodowanych na fermach lisów, norek czy szynszyli. Na razie tylko nieliczne organizacje prozwierzęce stają w obronie praw zwierząt hodowanych dla futer. Często spotykają się z niezrozumieniem i lekceważeniem swojej działalności.

Na Litwie, w odróżnieniu od wielu państw europejskich, możemy spokojnie paradować w futrach. Inaczej jest m.in. w Polsce. Osoba w futrze może być obrzucona tam nie tylko „błotem słownym”. Polska aktorka, Marta Żmuda-Trzebiatowska, za futro, w którym przyszła na galę Telekamer, została obrzucona jajkami. W podobnej sytuacji może znaleźć się każdy, kto ryzykuje pokazanie się w futrze na ulicy. Obrońcy zwierząt mogą oblać futro nie tylko sosem pomidorowym, ale też farbą.

Na Litwie zarejestrowane są 182 fermy, na których uprawia się przemysłową hodowlę zwierząt futerkowych. Najwięcej, 96, działa w rejonie szawelskim – tu hoduje się szynszyle i norki. Na krajowych fermach co roku zabijanych jest około 2 mln zwierząt. Więcej niż świń i krów razem wziętych.

Gabija Vaitkevičiūtė jest szefową stowarzyszenia prozwierzęcego Tušti narvai (Puste klatki). Jest to oddział działającego na terenie całej Polski Stowarzyszenia Otwarte Klatki, które prowadzi kampanie poświęcone poprawie losu zwierząt hodowlanych.

– Zwierzątka te są skazane przez człowieka na krótkie i tragiczne życie na fermach. Przekonałam się naocznie, w jakich okropnych warunkach żyją. Przetrzymywane są w ciasnych, zimnych, śmierdzących klatkach, często chore, bez kończyn. Silniejsze zwierzątka napadają na słabsze, które potem zostają mocno pokaleczone. Nikt ich tam nie leczy, ponieważ to zbyt droga „zabawa”. Zdarzają się akty kanibalizmu, bo zwierzątka są wygłodzone – opowiada Gabija Vaitkevičiūtė.

Zaznacza, że na tego rodzaju fermach nie zawsze są spełniane wymagania sanitarne, a to jest także sprawa związana z ochroną praw ludzi.

– Rozmawialiśmy z wieloma mieszkańcami rejonu szawelskiego, których domy znajdują się w sąsiedztwie ferm. Cierpią oni z powodu odoru, obrzydliwego zapachu. Ścieki z ferm trafiają do gleby, dlatego zdarza się, że woda w studniach nie nadaje się do picia. Najwięcej wykroczeń rejestruje się w starych, postsowieckich fermach, pozostałościach kołchozów – mówi Gabija Vaitkevičiūtė.

Przedstawiciele organizacji zorganizowali ostatnio m.in. akcję protestacyjną w obronie praw zwierząt – marsz aleją Giedymina pod hasłem „Kailiniams ne!” („Futrom nie!”). Wzięło w nim udział ponad 1 000 obywateli, w tym wielu znanych działaczy społecznych.

– To duży krok we właściwym kierunku, ale jak na razie nasze inicjatywy nie są zbyt popularne w społeczeństwie. Wileński marsz był częścią naszej kampanii w obronie praw zwierząt futerkowych. Chcieliśmy w ten sposób także zwrócić uwagę polityków litewskich na okropną sytuację na fermach – tłumaczy działaczka.

Hodowcy zwierząt futerkowych twierdzą, że dążenie obrońców praw zwierząt do zakazania przemysłowej hodowli w fermach jest absurdalne.

– Wówczas należy zabronić hodowli świń, krów, owiec i kur, które są zabijane dla żywności. Dlaczego norka powinna być traktowana lepiej od owcy? Obrońcy zwierząt atakujący kobiety w kosztownych futrach, sami często chodzą w skórzanym obuwiu i jedzą kotlety – twierdzi przedstawiciel branży futrzarskiej.

Szacuje się, że codziennie na Litwie zabija się ponad 12 000 zwierząt futerkowych, 2 100 świń, 1 200 indyków, 460 krów, 16 owiec, 4 konie. Organizacja Tušti narvai angażuję się także w obronę praw zwierząt hodowanych w celach konsumpcyjnych.

– Obchodzą nas losy nie tylko norek, ale też świń, krów, kur. Na Litwie najwięcej zabija się kur – średnio 142 000 dziennie! Nieszczęsne ptaki swój krótki żywot spędzają ciasno upchane w ciemnych, zimnych klatkach. Fermy drobiu z niekończącymi się rzędami klatek przypominają więzienie, gdzie każda z kur spędza całe swoje życie na przestrzeni 20 cm kwadratowych. Ich cierpienie jest niewidoczne, ale rzeczywiście istnieje. Człowiek może temu zapobiec, powinien tylko stopniowo zaprzestać jedzenia zwierząt i noszenia ich futerek. Szkoda, że nasi politycy nie chcą dyskutować na ten temat i nie wykazują żadnej inicjatywy czy próbie rozstrzygnięcia problemów istniejących na fermach przemysłowych – mówi szefowa stowarzyszenia.

Tymczasem w Polsce politycy usłyszeli żądania obrońców praw zwierząt, gdy cały proceder zabijania zwierząt do produkcji futer został nagłośniony przez organizację Otwarte Klatki. Wszystko wskazuje na to, że biznes osób zarabiających na produkcji futer może się skończyć. Długo oczekiwany projekt ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra trafi do sejmu. Jako pierwszy podpisał go prezes PiS, Jarosław Kaczyński, dlatego projekt może zostać wkrótce przegłosowany. Poza zakazem hodowli, m.in. lisów czy norek na futra, projekt ustawy zakazuje nawet trzymania psów na łańcuchach.

„Zakaz hodowli zwierząt futerkowych w Polsce to jest przede wszystkim kwestia stosunku do zwierząt, kwestia serca i litości wobec nich. To droga do prawdziwej europeizacji. W Europie tego rodzaju praktyk się zakazuje, a często przenosi się firmy do Polski. To powinno być niedopuszczalne, my nie możemy być krajem drugiej kategorii i rzeczywiście musimy być prawdziwą Europą i to jest krok w tym kierunku” – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w wypowiedzi dla Fundacji Viva!

Zaznaczył, że zakaz hodowli zwierząt futerkowych w Polsce „to jest przede wszystkim kwestia stosunku do zwierząt. To kwestia można powiedzieć serca dla zwierząt, litości wobec zwierząt i to sądzę, że każdy porządny człowiek powinien coś takiego w sobie mieć”. W Polsce zabija się rocznie ponad 8 mln zwierząt futerkowych, głównie norek.

Norwegia będzie pierwszym skandynawskim krajem, który zakaże hodowli listów i norek na futra. Pomimo wysoko rozwiniętego przemysłu futrzarskiego władze norweskie decydują się na wprowadzenie zakazu ze względu na dobrostan zwierząt. Wprowadzenie całkowitego zakazu od 2025 roku uzgodniły trzy partie tworzące koalicję rządową. Politycy zastanawiają teraz, jak wdrożyć zakaz w taki sposób, aby hodowcy zwierząt futerkowych otrzymali odpowiednią rekompensatę. W Norwegii funkcjonuje obecnie 340 ferm, na których co roku hodowanych jest 700 tysięcy norek i 110 tysięcy lisów (dane z 2016 roku). Demonstracje przeciwko przemysłowi futrzarskiemu w Oslo co roku przyciągały po kilka tysięcy osób. Jednak największy skandal wywołał film dokumentalny „Inside Fur” opublikowany w 2015 r. Jego bohater, udając, że jest zainteresowany rozpoczęciem hodowli, wszedł w środowisko futrzarskie w Norwegii, a wszystko, co widział, rejestrował ukrytą kamerą. Film pokazuje nie tylko okaleczone, cierpiące zwierzęta poupychane w klatkach, ale również hodowców, którzy świadomie łamią prawo i przepisy weterynaryjne.

W ciągu 5 lat wszystkie fermy futrzarskie znikną z Niemiec. W ubiegłym roku niemiecki Bundestag przegłosował nowe wymagania wobec ferm futrzarskich. Dzięki temu prawu właściciele ferm będą potrzebowali specjalnych zezwoleń na prowadzenie takiej hodowli i będą musieli spełnić bardzo wysokie wymagania dotyczące warunków, w jakich mogą być trzymane zwierzęta futerkowe, np. norki muszą mieć zapewniony dostęp do wody do pływania. Minimalna powierzchnia klatek dla zwierząt futerkowych zostanie znacznie powiększona. Szacuje się, że wysokie wymagania zakończą przemysł futrzarski.

Choć w Niemczech nie będzie zakazu hodowli na futro, to nikt nie ma wątpliwości, że po okresie przejściowym, trwającym pięć lat, zamknięte zostaną wszystkie niemieckie fermy, ponieważ wymagane przez nowe prawo zmiany uczynią hodowlę bardzo nieopłacalną (podobnie stało się w Szwajcarii, gdzie, choć nie ma zakazu, to wysokie wymagania doprowadziły do końca przemysłu futrzarskiego). Obecnie w Niemczech działa już tylko sześć ferm futrzarskich.

Liczba krajów, które nie chcą u siebie tego przemysłu, wciąż rośnie. Przede wszystkim dzieje się to dzięki presji opinii publicznej wobec polityków. Jest więc nadzieja, że Litwa, podobnie jak Polska, wkroczy na „drogę prawdziwej europeizacji”, gdy społeczeństwo nasze przejawi więcej litości wobec zwierząt.

***

Według danych Centrum Informacji Rolnictwa i Przemysłu Rolnego w 2016 roku na Litwie zabito 52 000 000 kur, 455 000 indyków, 167 000 bydła (krów, byków, cieląt), 760 000 świń, 6 000 owiec, 1 400 koni, ponad 2 000 000 zwierzątek futerkowych – norek, lisów, szynszyli.

