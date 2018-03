Polska i litewska wolność – bardzo ze sobą związane

Od 16 lutego do 11 marca mija niecały miesiąc, ale od 1918 r. do 1990 – cała epoka. Przez ten czas bardzo zmieniła się Litwa, a jej mieszkańcy, doświadczając dramatów XX w., stawali się coraz bardziej zdeterminowani do walki o wolność. Zmieniła się również Polska. Nic więc dziwnego, że zmianie musiały ulec relacje polsko-litewskie.

W 1918 r. Polacy i Litwini, delikatnie mówiąc, nie rozumieli się najlepiej. 20 lat niepodległości nie wpłynęło bynajmniej na poprawę relacji. O wzajemnych urazach zaczęliśmy zapominać dopiero, gdy straciliśmy wolność… W latach 80. polska opozycja współpracowała z litewską. Po ogłoszeniu przez Litwę niepodległości, gdy trzeba było zapłacić cenę wyboru wolności, Polaków nie zabrakło 13 stycznia przy wieży telewizyjnej. Potem jednak różnie bywało….

Bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie seria znaczków Solidarności Walczącej z 1985 r., wśród nich zwłaszcza jeden, z trójkolorową flagą, Pogonią i napisem w językach polskim i litewskim: „O niepodległość Litwy prosimy Cię Matko Boska Ostrobramska”. Wydaje mi się, że bardzo dobrze pokazuje on pewną dojrzałość, w jaką po tragediach XX w. weszły polsko-litewskie relacje. To, co dawniej dzieliło, Wilno i historia wyraźnie w tym niewielkim obrazku łączą, tak samo polska i litewska niepodległość są ze sobą związane.

