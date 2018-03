Projekt muzyczny „Cztery pory roku i Ave Maria” powstał ku czci najpiękniejszego święta wiosny – Zmartwychwstania Pańskiego.

Jak po zimowym śnie życie się budzi do nowego wiosennego narodzenia, tak genialne „Pory roku” Antoniego Vivaldiego zapraszają nas w podróż muzyczną przez odwieczny i potężny, zmienny, a jednocześnie stały cykl przyrody. Ten koncert jest innowacyjny poprzez to, że po raz pierwszy solującym skrzypcom towarzyszyć będzie nie tradycyjna orkiestra smyczkowa, lecz elegancka harfa i majestatyczne organy.

To pierwszy występ takiego zespołu nie tylko na Litwie, lecz i w światowej praktyce koncertowej. Ratusz wileński dzięki pięknie brzmiącym organom i szczególnej akustyce jest idealną salą do wykonania takiego wzniosłego utworu.

Podczas koncertu usłyszą Państwo również cztery najpiękniejsze i najbardziej uroczyste „Ave Maria”, którego twórcami są Bach/Gounod, Franz Schubert, Pietro Mascagni oraz Giulio Caccini. Harmonia lirycznego wokalu, romantycznych skrzypiec, kryształowej harfy i dźwięcznych organów uniesie słuchaczy ku nieziemskim wymiarom i boskiej przestrzeni.

Pomysłodawcą koncertu i jednym z głównych wykonawców jest skrzypek Zbigniew Lewicki. W swej bogatej praktyce koncertowej niejednokrotnie wykonywał „Pory roku” A. Vivaldiego z Litewską Państwową Orkiestrą Symfoniczną, z „Camerata Baltica”, ze Słupska oraz Toruńską Orkiestrą Kameralną, a także z Kowieńską Orkiestrą Symfoniczną. W tym projekcie Zbigniew postanowił zaufać młodym litewskim wykonawczyniom, jeszcze studiującym, lecz aktywnie koncertującym na Litwie i poza jej granicami. To sopranistka Emilė Ribokaitė, harfistka Gabrielė Ašmontaitė oraz organistka Lukrecija Stonkutė.

Jak niegdyś Antonio Vivaldi uczył młode dziewczęta sztuki muzycznej w Konserwatorium Ospedale della Pieta, tak Zbigniew Lewicki promuje młode artystki do wspólnego muzykowania i dążenia ku wyżynom sztuki w imię przyszłości kultury muzycznej na Litwie.

Koncert jest dedykowany dla wilnian i gości stolicy, dla ludzi różnych narodowości, wyznań i obyczajów, aby dzięki pięknym przeżyciom muzycznym społeczność doświadczyła duchowości, harmonii, odczuła piękno natury i muzyki, dotknęła tajemnicy wiecznego źródła.

Koncert „Cztery pory roku i Ave Maria” odbędzie się w Ratuszu Wileńskim 2 kwietnia, w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, o godzinie 16.00. Wstęp na koncert za zaproszeniami, które można odebrać w księgarni „Elephas” (w DKP) lub w Radiu Znad Wilii.

Liczba miejsc ograniczona. Podczas koncertu będą zbierane ofiary na potrzeby Hospicjum im. bł. Michała Sopoćki w Wilnie.

„Cztery pory roku i Ave Maria”

Program koncertu:

1. Vivaldi Koncert Wiosna (La primavera)

Allegro – Largo e pianissimo sempre – Allegro pastorale

1. J. S. Bach – Ch. Gounod Ave Maria

2. A. Vivaldi Koncert Lato (L’estate)

Allegro non molto – Adagio e piano – Presto e forte – Presto

3. F. Schubert Ave Maria

4. A. Vivaldi Koncert Jesień (L’autunno)

Allegro – Adagio molto – Allegro

5. P. Mascagni Ave Maria

6. A. Vivaldi Koncert Zima (L’inverno)

Allegro non molto – Largo – Allegro

7. J. Caccini (Vavilov) Ave Maria

Czas trwania koncertu – 1 godz.

Wykonawcy:

Emilė Ribokaitė – sopran

Gabrielė Ašmontaitė – harfa

Lukrecija Stonkutė – organy

Zbigniew Lewicki – skrzypce

