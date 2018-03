Wizyta delegacji Stowarzyszenia „Otwarty Dom” w Samorządzie

5 marca w Samorządzie Rejonu Wileńskiego złożyła wizytę przewodnicząca Stowarzyszenia „Otwarty Dom” z Białegostoku, które rozwija swoją działalność charytatywną na Wileńszczyźnie. Przewodnicząca Stowarzyszenia Irena Stankiewicz spotkała się z mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marią Rekść.



Przewodnicząca wspólnie z członkami Stowarzyszenia przybyła do Samorządu, by przedstawić działalność realizowaną w rejonie wileńskim oraz zgraną, trwająca ponad 20 lat współpracę ze społecznością Gimnazjum im. T. Konwickiego w Bujwidzach i z dziećmi z Centrum Społecznego dla Dzieci i Nastolatków w Niemenczynie.

Stowarzyszenie „Otwarty Dom” dla dzieci z rejonu wileńskiego co roku organizuje przedświąteczne wycieczki do Polski, podczas których dzieci z niezamożnych, wielodzietnych rodzin czy dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej mogą spędzić święta w ciepłej rodzinnej atmosferze.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest zapewnienie dzieciom ciepłego świątecznego środowiska rodzinnego. W okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy wspólnie z rodzinami gospodarzy dzieci przygotowują się do świąt, uczestniczą w uroczystych imprezach, poznają subtelności dawnych rzemiosł i głębiej zapoznają się z obyczajami i tradycjami świątecznymi.

Dbające o dobro dzieci Stowarzyszenie realizuje także zachęcającą akcję dla pierwszaków i przyszłych studentów, wyposażając ich w akcesoria, niezbędne do nauki i samodzielnego życia.

Podczas spotkania przewodnicząca Stowarzyszenia wyraziła podziw dla kultury rejonu wileńskiego, pielęgnowanych tu długowiecznych tradycji i dla mieszkających tu ludzi. Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego zostało wręczone podziękowanie za zawsze otwartą i szczerą współpracę.

Na koniec spotkania mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, dziękując gościom za wieloletnie wsparcie dla dzieci rejonu wileńskiego, wręczyła tradycyjną dla Wileńszczyzny palmę.

