W dniach 8 marca wczesnym rankiem wychowankowie Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Wiktoria i Nikita Romanowowie, Sara Urumowa i Romuald Aleksandrow wraz trenerem Marianem Kaczanowskim samochodem wyruszyli do Sankt Petersburgu, aby wziąć udział w Pucharze Państw Bałtyckich w biatlonie.

W zawodach także wzięli udział biatloniści z Estonii, Rosji i Litwy. Podróż przechodziła dość dobrze i mając praktykę 8-godzinowego przekroczenia łotewsko – rosyjskiej granicy w ubiegłym roku, postanowiliśmy jechać bez własnej broni, i to się potwierdziło – granicę przekroczyliśmy w ciągu 1 godz. 40 min., a na miejscu byliśmy już o 19.30 w hotelu Kawgołowo. Następnego dnia we wspaniałym nowoczesnym centrum biatlonowym sportowcy mogli wypróbować trasę, strzelnicę i przyszykować się do zmagań.

W dniu 10 marca odbyło się uroczyste otwarcie zawodów państw bałtyckich. Na otwarcie zawodów przybył także dwukrotny mistrz zimowych igrzysk olimpijskich Dmitrij Wasiljew, z którym w przeszłości rywalizowałem na mistrzostwach kraju, razem reprezentowałem Związek Radziecki na międzynarodowych zawodach. Po wzruszającym spotkaniu zrobiliśmy wspólne zdjęcie i rozpoczęliśmy przyszykowania do startu.

W sobotę biatloniści rywalizowali w sprincie na 4,5; 6; i 7,5 km, gdzie za każdy niecelny strzał mieli dodatkowo pokonać karny krąg o długości 150 m. Najlepiej powodziło się Wiktorii Romanowej w grupie dziewcząt 2001-2003 r. ur. Wiktoria, będąca młodszą o trzy lata od rywalek, na pierwszym strzelaniu leżąc zarobiła 2 karne kręgi i zajmowała 6 miejsce. Na drugim strzelaniu stojąc nie trafiła do ostatniej 5 tarczy i na ostatnie 2 km do mety wyślizgnęła na 4 pozycji. Wiktoria Romanowa szybko pokonała ostatni krąg 1,5 km i wyprzedziła reprezentantkę Rosji. Na mecie Wiktoria zajęła 3 miejsce, pokonując dystans za 19 min. 09,5 sek. Sara Urumowa na strzelnicy popełniła 5 błędów i na mecie zajęła 9 miejsce, pokonując 4,5 km za 20 min. 59,6 sek.

Przedstawiciel Rejonu Wileńskiego Nikita Romanow bardzo szybko pokonał pierwszy krąg 2,5 km. Na pierwszym strzelaniu popełnił 2 błędy, dlatego musiał pokonać dodatkowo 300 m. Na drugi krąg dystansu Nikita wyślizgnął na 6 miejscu ze stratą do lidera 53 sek. Na następnym odcinku Nikita także był szybki, na drugim strzelaniu stojąc pudłował jeden raz. Pokonując ostatnie okrążenie Nikita mocno pracował na podbiegach, wyminął dwóch rywali i finiszował czwarty, pokonując dystans za 22 min. 06,3 sek. (3 k. k.)

Romuald Aleksandrow rywalizował na dystansie 6 km. Romuald szybko ślizgnął na nartach, ale na strzelaniu leżąc i stojąc popełnił po 3 błędy i finiszował 16-ty, pokonując dystans za 21 min. 56,3 sek.

Po zakończeniu zawodów odbyło się nagrodzenie zdobywców 1-3 miejsca. Zwycięzców nagrodzili wielokrotni mistrzowie Zimowych Igrzysk Olimpijskich Dmitrij Wasiljew, Anatolij Alabjew i wielokrotny mistrz świata Sergei Prosvirnin. Po dekoracji zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia z wybitnymi sportowcami.

Dyrektor Szkoły Sportowej

Samorządu Rejonu Wileńskiego

Marian Kaczanowski

Fot. autor

