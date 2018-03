La pasta TRATTORIA – włoski klimat w sercu miasta

Restauracja La pasta TRATTORIA to kameralne miejsce z włoską duszą, zlokalizowane w samym sercu Wilna przy ul. Totorių 22.

– Naszą specjalnością są dania kuchni włoskiej, jednej z najpopularniejszych na świecie. Staramy się naszym gościom przekazać atmosferę prawdziwej trattorii. Jest to rodzaj lokalu gastronomicznego we Włoszech, skromniejszego i mniej oficjalnego niż ristorante, czyli restauracja. Coś w rodzaju litewskiej gospody lub karczmy, gdzie przede wszystkim ceni się nie wystrój wnętrza, lecz jakość podawanych potraw. Jest to już kolejny lokal, który założyliśmy razem z Sandrą Jaraitytė Scippa. Jej mąż jest rodowitym Włochem i to on zaszczepił w niej pasję do tradycyjnej kuchni włoskiej – opowiada współwłaściciel lokalu, Gediminas Jasas.

Przed rokiem została otwarta restauracja La Pasta Makaronu Namai w miasteczku Ogmios, przy ul. Verkių 29. Czynny tam też jest sklepik, gdzie można kupić na wynos świeże, wyprodukowane na miejscu, zgodnie z włoską recepturą, makarony.

W menu La pasta TRATTORIA można znaleźć tradycyjne włoskie pasty, pizzę, ravioli, lasagne przyprawione świeżymi warzywami. Pasta, czyli makarony robiona jest na miejscu. Do jej wyrobu właściciele restauracji sprowadzili z Włoch specjalny sprzęt.

– Specjalizujemy się także w wyrobie rzymskiej pizzy, która jest bardzo cienka. Ale kuchnia włoska to nie tylko pizza i pasta, to także pyszne desery. Włosi są łasuchami i po obiedzie lubią skosztować słodyczy na zwieńczenie posiłku, dlatego w naszym menu nie zabrakło tiramisu, najpopularniejszego na świecie włoskiego deseru, czy też słynnej panny cotty – dodaje współwłaściciel.

Codziennie serwowane są tu obiady dnia. Zupa, gorące danie oraz woda stołowa z cytrusami kosztuje około 5 euro. Kolacja składająca się z przystawki, dania gorącego, deseru, kawy i lampki włoskiego wina będzie kosztować około 20 euro.

– Rodzinne przyjęcia, wspólne świętowanie przy stole to jedna z najpiękniejszych włoskich tradycji, dlatego specjalizujemy się też w organizacji wszelkiego rodzaju przyjęć – od rodzinnych spotkań do bankietów. Na piętrze posiadamy osobną, kameralną salę, w której znajdują się charakterystyczne dla włoskiej trattorii apartamenty. Zaprojektowaliśmy tu m.in. stylizowane sypialnie, bo Włosi lubią wypocząć po obfitym obiedzie. Sala na piętrze może jednocześnie zmieścić ponad 30 osób. Gdy odbywają się tu rodzinne przyjęcia, ze wszystkich stolików robimy jeden długi stół, dania serwujemy w dużych półmiskach, tak jak w domu. Takie przyjęcia są bardzo popularne. W czwartki odbywają się tu wieczory muzyczne. Od godz. 19.00 można posłuchać wykonywanych na pianinie utworów klasycznych, romantycznych oraz muzyki współczesnej – opowiada Gediminas Jasas.

Zaznacza, że La pasta TRATTORIA to sprawdzona recepta na dobre włoskie jedzenie i niepowtarzalną atmosferę w urokliwym miejscu.

Fot. Marian Paluszkiewicz

