Ruszyło składanie deklaracji podatkowych za 2017 rok

Państwowa Inspekcja Podatkowa (PIP) rozpoczęła od wczoraj, 14 marca, przyjmowanie deklaracji dochodów i zeznań majątkowych ludności za 2017 rok.

Jak podczas konferencji prasowej zaznaczyła Stasė Aliukonytė-Šnirienė, dyrektorka Departamentu Powinności Podatkowych PIP, mieszkańcy mają wypełnić deklaracje do 2 maja. Ogółem przygotowanych zostało 1,8 mln wstępnie wypełnionych deklaracji o dochodach.

„Z tych 1,8 mln aż 1,3 mln deklaracji zostało całkowicie wypełnionych – to znaczy, że ci mieszkańcy będą mogli potwierdzić swoje deklaracje zaledwie jednym naciśnięciem guzika. Nas bardzo cieszy, że obywatele coraz bardziej odpowiedzialnie traktują sprawy podatkowe. W ubiegłym roku z 704 tys. mieszkańców, którzy musieli przedstawić swoje deklaracje, aż 80 procent zrobiło to na czas. Za to im bardzo dziękujemy” – powiedziała Stasė Aliukonytė-Šnirienė.

Jak dodała, mieszkańcy spieszą się załatwić deklaracyjne sprawy również w tym roku – wczoraj przed południem w systemie PIP było już ponad 18 tys. podanych deklaracji dochodów i zeznań majątkowych.

W roku ubiegłym zeznania podatkowe złożyło około 1,27 mln mieszkańców, 731 tys. zadeklarowało kwotę 95,5 mln. euro podlegającą zwrotowi nadpłaty podatku dochodowego, 318 tys. – 128,5 mln. euro niedopłaty, którą należało wpłacić do budżetu państwa. Ponad 3,5 tys. mieszkańców w trakcie składania deklaracji korzystało z aplikacji mobilnej dostępnej na stronie internetowej systemu e.vmi.

O zwrot nadpłaty podatku dochodowego mogą ubiegać się pracownicy, dla których podczas rozliczenia rocznego zastosowano zaniżoną, wolną od podatku kwotę, osoby posiadające ubezpieczenie na życie, płacące za studia lub wpłacające na fundusze emerytalne, spłacające kredyty mieszkaniowe.

Składający zeznania podatkowe mogą przeznaczyć 2 proc. podatku na cele charytatywne (dla organizacji pożytku publicznego) i 1 proc. na partie polityczne. W ubiegłym roku 534 tys. mieszkańców na cele charytatywne przeznaczyło około 17 mln euro oraz 0,9 mln na partie polityczne.

Warto zaznaczyć, że w tym roku wzrosła liczba osób, które mają obowiązek składania deklaracji podatkowych. Dotychczas obowiązek ten dotyczył przede wszystkim osób prowadzących działalność indywidualną lub takich, które miały dochody mające być opodatkowane, a także osób, które musiały złożyć deklaracje majątkowe z racji zajmowanych stanowisk. Zadeklarować należało także prezenty, których wartość przekracza 2 500 euro.

„Teraz przedstawić deklaracje za 2017 rok muszą kierownicy i zastępcy kierowników wszystkich instytucji państwowych i ich oddziałów, także szefowie i zastępcy szefów spółek pożytku publicznego, których założycielem czy udziałowcem jest państwo lub samorząd. Ważną zmianą jest to, że deklaracje mają przedstawić też członkowie rodzin kierowników i wicekierowników takich instytucji. Również politycy i kandydaci na polityków muszą zadeklarować wszystkie dochody i wydatki związane z prowadzoną działalnością rolniczą, niezależnie od wielkości sumy” – powiedziała Stasė Aliukonytė-Šnirienė.

Jak dodała, mimo łatwo dostępnej, mobilnej aplikacji oraz możliwości przedstawienia deklaracji drogą internetową, wielu mieszkańców nadal woli osobiście przybyć do siedziby PIP w Wilnie przy ul. Ulonų 2 oraz załatwić tam sprawy osobiście. „Z tego powodu zatrudniliśmy więcej pracowników, którzy chętnie pomogą naszym klientom wypełnić wszystkie dokumenty. W ten sposób chcemy zmniejszyć kolejki. Ważne też to, że w okresie składania deklaracji godziny pracy konsultantów będą bardziej elastyczne – to znaczy, że będą oni pracowali dopóty, dopóki zostanie obsłużony ostatni klient” – zapowiedziała przedstawicielka PIP.

Termin składania deklaracji o dochodach zwykle rozpoczyna się w połowie marca i kończy 2 maja.

Inspekcja podatkowa wprowadza nowość w egzekwowaniu zadłużenia z tytułu podatku dochodowego. W tym roku będzie wysyłać dłużnikom powiadomienia o zadłużeniu z terminem zapłaty 10 dni. Jeżeli zadłużenie nie zostanie w tym terminie pokryte, wówczas pieniądze zostaną pobrane z konta dłużnika. W przypadku braku środków finansowych na koncie, sprawa zostanie skierowana do komornika.

Jak powiedziała Stasė Aliukonytė-Šnirienė, najbardziej skutecznym sposobem na dłużników jest właśnie potrącenie pieniędzy z konta. W ciągu roku inspekcja podatkowa zmuszona była 84 tys. razy podjąć się tych działań. Nie mniej jednak, jeszcze około 30 tys. podatników jest zadłużona na wysokość około 70 mln euro.

