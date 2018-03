Wileńska filia białostockiego uniwersytetu przy ulicy Aguono doczeka się gruntownej modernizacji i rozbudowy. W 2021 roku studenci zaczną rok akademicki w nowych warunkach.

Uniwersytet w Białymstoku od blisko dekady starał się pozyskać środki na swoją wileńską siedzibę. Wreszcie udało się je zdobyć. Uczelnia otrzymała blisko 19 mln zł. W środę (14 marca) „przywiózł” je do Białegostoku wicepremier i jednocześnie minister nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie PiS, Jarosław Gowin. Do tego 4,2 mln zł dokłada Uniwersytet w Białymstoku.

– Została podpisana umowa na Uniwersytecie w Białymstoku pomiędzy wicepremierem i jednocześnie ministrem nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie PiS, Jarosławem Gowinem a rektorem Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Robertem Ciborowskim, o dofinansowanie rozbudowy naszego budynku, który mamy przy ulicy Aguono w Wilnie – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie, dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB.

Jak zaznaczyła, plany dotyczące rekonstrukcji i budowy jeszcze nie są przyjęte, ponieważ umowa dopiero została podpisana.

– Zakładamy, że byłaby to rekonstrukcja budynku, który już tam jest i potrzebuje naprawy technicznej i ze względu na liczbę studentów, jaką obecnie mamy, potrzebne nam są też dodatkowe powierzchnie. Działka jest duża, więc może być pobudowany dodatkowy budynek. To są wstępne plany. Pomieszczenia, które ma teraz wydział w Wilnie są wynajmowane i ten problem istnieje od samego początku powstania wydziału – podkreśliła Mieczysława Zdanowicz.

18 mln. 952 tys. zł – tyle wyniesie dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na budowę siedziby dla Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie.

– Czekaliśmy na ten moment od 10 lat, bo tyle trwały starania kolejnych władz Uniwersytetu w Białymstoku o wsparcie naszego wileńskiego wydziału. Doczekaliśmy się i jestem za to bardzo wdzięczny panu ministrowi Jarosławowi Gowinowi. Dzięki tym pieniądzom nasi studenci w Wilnie zyskają bardzo dobre warunki do kształcenia, a pracownicy do prowadzenia zajęć i pracy naukowej. Wzmocnimy też prestiż uczelni – wszak to pierwszy zagraniczny wydział polskiej uczelni i jedyny na Litwie, a to zobowiązuje – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” rektor Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Robert Ciborowski.

Umowa została podpisana podczas spotkania prasowego, które odbyło się na Wydziale Matematyki i Informatyki UwB.

– Naszą działalność edukacyjną w Wilnie traktujemy jak misję. Mieszkającym tu młodym Polakom chcemy dać szansę na dobre wykształcenie w ojczystym języku. Niestety, bez własnej, odpowiedniej siedziby, jest to zadanie utrudnione. Decyzja ministra o przyznaniu nam dofinansowania jest więc kluczowa dla funkcjonowania Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie. Mam nadzieję, że dzięki tej inwestycji będziemy mogli rozwijać tę jednostkę i naukowo, i dydaktycznie – zaznaczył prof. Robert Ciborowski.

Minister Jarosław Gowin w swoim wystąpieniu dziękował rektorowi i całej wspólnocie akademickiej Uniwersytetu w Białymstoku. „Państwo wzięliście na siebie ciężar realizacji misji, która powinna spoczywać na całym polskim państwie. Tą misją jest podtrzymywanie polskości na terytorium Litwy, budowa inteligencji, intelektualnych, profesjonalnych elit polskich” – mówił Jarosław Gowin.

„Dla naszego rządu, myślę, że dla nas wszystkich, dla całego polskiego społeczeństwa, jest bardzo ważne, aby ci Polacy, którzy zamieszkują na terytorium Litwy, mieli poczucie, że pamiętamy o nich, że chcemy inwestować w trwanie i rozwój polskości w Wilnie oraz na terytorium całej Litwy” – dodał minister.

Działający od października 2007 roku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie był pierwszym zagranicznym wydziałem utworzonym przez polską uczelnię. Była to również pierwsza filia uczelni zagranicznej na Litwie. Od 10 lat wydział realizuje niezwykle ważną misję – umożliwia polskiej młodzieży w tym kraju kształcenie na poziomie akademickim w języku polskim. W ten sposób zrealizowany został jeden z najważniejszych postulatów mieszkających na Litwie Polaków.

Do tej pory wydział ukończyło już ponad 600 absolwentów, aktualnie w murach jednostki kształci się 293 studentów. Jednostka cały czas się rozwija. Przez pierwsze lata działalności kształciła na dwóch kierunkach licencjackich: ekonomii i informatyce, od roku 2014/2015 wzbogaciła ofertę o ekonomiczne studia II stopnia. Kolejnym krokiem w rozwoju wydziału było uruchomienie przed trzema laty trzeciego kierunku na studiach pierwszego stopnia – europeistyki.

Od początku działalności Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie problemem był brak własnego budynku, odpowiedniego do potrzeb filii. Wprawdzie w 2008 roku udziałowcy Universitas Studiorum Polona Vilnensis (organizacji wspierającej rozwój polskiego szkolnictwa na Litwie) podjęli decyzję o przekazaniu uczelni działki z budynkiem przy ul. Makowej 22, jednak obiekt ten od początku był niewystarczający. Budynek ma powierzchnię ok. 300 mkw. – mieściły się w nim 2 sale wykładowe. Od kilku lat nie może być używany ze względu na zły stan techniczny. W efekcie zajęcia odbywają się w wynajmowanych pomieszczeniach, które nie tylko nie gwarantują należytego komfortu studentom i pracownikom, ale oznaczają też dodatkowe wydatki dla uniwersytetu.

