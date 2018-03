Jaunimo linija zachęca do… „bezwstydności”

20 marca, spółka pożytku publicznego Jaunimo linija zainicjowała kampanię społeczną pt. „Jausmai gėdos nedaro” („Uczucia nie powodują wstydu”). Celem akcji jest zachęcanie mieszkańców do „bezwstydności” – czyli nieukrywania i niewstydzenia się swoich uczuć.

Kampania została zaprezentowana podczas konferencji prasowej, w której udział wzięli kierowniczka Jaunimo linii, Agnė Mažvilaitė, psycholodzy Antanas Grižas i Lina Rasimaitė oraz znany litewski producent i komik, Oleg Šurajev. Kiedyś zmagał się z depresją, zaś dziś twierdzi, że w pokonaniu choroby kluczową rolę odegrała komunikacja międzyludzka.

Różnego rodzaju przedsięwzięcia w ramach kampanii będą odbywać się w ciągu całego roku, we współpracy z mediami, psychologami oraz znanymi osobowościami, które będą zachęcały młodzież do otwartości.

– Postanowiliśmy zainicjować tę kampanię po przeanalizowaniu wyników ubiegłorocznych badań społecznych. Pokazały one, że aż 70 procent naszych mieszkańców, a zwłaszcza młodzież, ma duże trudności w wyrażaniu swoich uczuć, wstydzi się ich oraz unika rozmawiania na ten temat. Ukrywanie uczuć, niezdolność rozmawiania o swoim smutku, złości i innych uczuciach, może doprowadzić do depresji – powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Kristina Lymantaitė, przedstawicielka spółki Jaunimo linija.

Jak zaznaczyła, często wstydzimy się swoich uczuć, bo jesteśmy tak wychowani, taka jest nasza mentalność.

– Szczególnie dotyczy to mężczyzn, którzy już od dziecka są zawstydzani, kiedy pokazują uczucia i słyszą pouczenia, typu „przestań płakać, przecież nie jesteś dziewczynką – mężczyźni nie płaczą”. Jednak zapominamy o tym, że niewyrażone uczucia nie znikają i musimy coś z nimi zrobić. Dlatego właśnie zachęcamy do „bezwstydności” – czyli przyznania się do swoich uczuć, dzielenia się nimi. Rozmowa o problemach jest najlepszą terapią dla każdego, nie musimy się wstydzić tego, że nam jest trudno. Największe trudności bowiem wyrastają wówczas, gdy nie dzielimy się swoimi przeżyciami – tłumaczy Kristina Lymantaitė.

Jak zauważa specjalistka, do służby pomocy psychologicznej bardzo często telefonują osoby z zakorzenionymi problemami, z którymi zmagają się od dawna i boją się lub nie mają okazji podzielenia się przeżyciami z bliskimi.

– Zwracają się do nas nie tylko nastolatkowie i studenci, ale też osoby starsze, które chcą, by ktoś ich wysłuchał. Mamy nadzieję, że nasza zachęta do otwartości przynajmniej w niektórych wypadkach pomoże zapobiec poważnym problemom. Litwa na pewno nie znajdowałaby się w czołówce niechlubnej statystyki samobójstw, gdybyśmy potrafili rozmawiać ze sobą, wysłuchać siebie nawzajem i nie posądzać – powiedziała Lymantaitė.

Jaunimo linija działa coraz bardziej skutecznie, jednak nie jest w stanie udzielić pomocy wszystkim, którzy się do nich zwracają. W zeszłym roku linia doczekała się ok. 198 tys. prób dodzwonienia się, jednak wolontariusze mogli odebrać ok. 58 tys. telefonów – czyli tylko trzecią część.

– Ze zwracającymi się do nas osobami kontaktują wolontariusze, których mamy dziś nieco ponad 250. Współpracują z nami jedynie dzięki swojemu dobremu sercu i chęci udzielenia pomocy innym. Nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, toteż mogą poświęcać bardzo ograniczony czas na wolontariat. W celu przyciągnięcia nowych osób, przeprowadzenia dla nich szkoleń i zapewnienia odpowiednich warunków pracy, potrzebne jest regularne wsparcie finansowe. Państwo pokrywa tylko część kosztów. Dlatego co roku zwracamy się do społeczeństwa z prośbą przekazania 2 procent od podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji – powiedziała Kristina Lymantaitė.

Warto zaznaczyć, że apelowanie o pomoc do społeczeństwa okazuje się skuteczne i pozytywnie wpływa na wyniki pracy. W roku 2012 wolontariusze spółki Jaunimo linija mogli odpowiedzieć jedynie na 1 z 20 telefonów, jednak dzięki rosnącemu wsparciu ze strony firm i osób prywatnych dziś może być odebrany już 1 z 3 telefonów. Organizacja dąży jednak do tego, aby każdy potrzebujący został wysłuchany.

Jaunimo linija swoją działalność rozpoczęła w 1991 roku i obecnie jest jedną z największych na Litwie organizacji udzielających pomocy psychologicznej poprzez telefon i internet. Od 2010 roku konsultacje telefoniczne odbywają się całodobowo.

Telefon, na który można zwracać się o pomoc psychologiczną, to: 8 800 28 888. Więcej informacji na stronie www.jaunimolinija.lt.

Like this: Like Loading...