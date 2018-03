W samorządzie odbywa się wystawa „Dlaczego kocham Litwę”

Z okazji święta 11 marca, obchodów 100-lecia odrodzenia Państwa Litewskiego, Wielofunkcyjne Centrum Kultury w Rudominie ogłosiło konkurs rysunkowy dla dzieci i młodzieży rejonu wileńskiego „Dlaczego kocham Litwę”. Obecnie wystawa prac dzieci jest eksponowana w Samorządzie Rejonu Wileńskiego.



Uczestnicy w czterech kategoriach wiekowych na rysunkach mieli zilustrować swoją miłość do ojczyzny. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem, do centrum kultury zostało dostarczone aż 180 prac z całego rejonu wileńskiego.

Najwięcej miłości, staranności i oryginalności komisja dostrzegła w pracach następujących autorów:

W kategorii wiekowej 4-6 lat najlepsi byli: Ewa Karpowicz z Rudomina (I miejsce), Wiliam Szabłowski z Mickun (II miejsce) i Kamila Szostak z Ławaryszek (III miejsce);

W kategorii wiekowej 7-10 lat sukces odnieśli: Nikita Kowalenko z Szumska (I miejsce), Gabija Bujnowska z Ławaryszek (II miejsce) i Aleksas Mickonas z Niemieża (III miejsce);

W kategorii wiekowej 11-14 lat zwycięzcami zostali: Urszula Łyndo z Ławaryszek (I miejsce); Ugnė Gerasimovaitė z Niemieża (II miejsce) i Gabriela Kudinowa z Czarnego Boru (III miejsce);

W kategorii wiekowej 15-18 lat najlepsi byli: Evelina Jasinskaitė z Awiżeń (I miejsce), Swieta Stepanavičiūtė z Ławaryszek (II miejsce) i Karolina Dziengo z Ławaryszek (III miejsce).

Zapraszamy wszystkich odwiedzających Samorząd Rejonu Wileńskiego do podziwiania pięknych rysunków dzieci i młodzieży z rejonu wileńskiego. Wystawa będzie czynna do końca marca.

