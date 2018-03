Czerwone światła i głos w obronie prześladowanych chrześcijan

W poniedziałek wieczorem, na znak solidarności z prześladowanymi chrześcijanami na całym świecie, oświetlony na czerwono zostały budynek Sejmu Litwy, dzwonnica na placu Katedralnym i pomnik Trzech Krzyży w Wilnie. Wyrazem pamięci o prześladowanych za wiarę była również odbywająca się w sejmie konferencja „Chrześcijańskie kalwarie. Prześladowani chrześcijanie świadczą”.

Organizatorzy konferencji podkreślają, że chrześcijanie stali się w ostatnich latach najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. Wśród krajów, w których ich sytuacja jest najtrudniejsza, wymienia się Chiny, Indie, Egipt, Koreę Północną, Arabię Saudyjską, Pakistan, Irak, Syrię, Erytreę. Według danych przedstawianych w wystąpieniach, co dwunasty chrześcijanin żyje w państwie, gdzie za swoją wiarę grożą mu prześladowania.

W sejmie swoimi doświadczeniami dzielili się przedstawiciele społeczności chrześcijańskich z Bliskiego Wschodu. O problemach chrześcijan w Syrii opowiadał jezuita, o. Ziad Hilal. O wyzwaniach, przed jakimi stoją chrześcijanie w Iraku, mówił Majd Muwafaq YAQOOB .

O litewskiej drodze prześladowań w obronie wiary, która zobowiązuje do stawania w obronie tych, którzy prześladowani są dzisiaj, mówił abp. Gintaras Grušas.

„My również mamy to doświadczenie i nie możemy pozwolić sobie, by o nim zapomnieć” – podkreślał. Ordynariusz archidiecezji wileńskiej przypomniał słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział 25 lat temu na lotnisku w Wilnie, dotyczące świadectwa przywiązania do Kościoła Katolickiego, jakie mieszkańcy Litwy złożyli w czasie prześladowań w okresie sowieckim. Wiele ofiar zginęło bądź było przetrzymywanych w więzieniu NKWD-KGB na ul. Ofiarnej. „To miejsce ma dla nas podobne symboliczne znaczenie, jak Koloseum w Rzymie. To miejsce pamięci o męczennikach, które przypomina, że jeszcze niedawno ludzie na Litwie byli prześladowani za swoją wiarę” – mówił arcybiskup.

Mocne słowa o skali obserwowanych dzisiaj prześladowań wypowiedziała natomiast europosłanka Laima Andrikienė.

„70 lat po uchwaleniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w XXI w., wieku nowoczesnej technologii i komunikacji, dzisiaj w czasie konferencji mówimy o ludobójstwie chrześcijan. Już nie o prześladowaniu, nie o dyskryminacji, ale o ludobójstwie” – zauważyła. „Społeczność chrześcijańska, która od 2000 lat mieszka na Bliskim Wschodzie, znalazła się na skraju wyginięcia. Tylko w ciągu ostatnich kilku lat w Syrii liczba chrześcijan zmniejszała się z powyżej 2 milionów do poniżej 1 miliona. W Iraku z 1,4 mln. do 200 tys.(…) Jesteśmy świadkami końca chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie, jeżeli nie wykonamy koniecznej pracy” – nawoływała europosłanka.

Laima Andrikienė próbowała również odpowiedzieć na pytanie, co Unia Europejska powinna zrobić w celu obrony praw chrześcijan. Zauważyła, że w Parlamencie Europejskim temat wolności religijnej pojawia się bardzo często, uchwalono szereg rezolucji, w celu jej ochrony. Nie są to jednak środki wystarczające. Według niej Unia Europejska w celu ochrony chrześcijan powinna kierować się m.in. zasadą – zero tolerancji dla prześladowców. Polityk podkreśliła, że sprawcy ludobójstwa chrześcijan powinni odpowiedzieć za swoje czyny przed międzynarodowym trybunałem. Andrikienė uważa również, że pomoc chrześcijanom na Bliskim Wschodzie powinna znaleźć się wśród priorytetów polityki zagranicznej UE.

W geście solidarności z prześladowanymi chrześcijanami w poniedziałek, 26 marca wieczorem (o godz. 20.00) oświetlone na czerwono zostały budynek Sejmu Litwy, dzwonnica na placu Katedralnym i pomnik Trzech Krzyży w Wilnie. W Kownie w czerwonych barwach prezentowała się Bazylika Zmartwychwstania Pańskiego.

W sejmie odbędzie się konferencja poświęcona prześladowaniom chrześcijan na świecie. Organizatorami konferencji „Chrześcijańskie kalwarie. Prześladowani chrześcijanie świadczą” („Krikščionių kalvarijos. Persekiojami krikščionys liudija”) są zastępca przewodniczącego sejmu Irena Degutienė, członkini Parlamentu Europejskiego Laima Andrikienė i Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Kościół Katolicki na Litwie. Konferencja Episkopatu Litwy podkreśla, że do solidarności z chrześcijanami prześladowanymi w Syrii, Iraku i innych państwach na świecie wzywa papież Franciszek.

CZERWONE ŚWIATŁA W JEDNOŚCI

Z PRZEŚLADOWANYMI CHRZEŚCIJANAMI

„Akcja czerwonego światła: jednoczymy się z prześladowanymi chrześcijanami” odbywa się także w innych krajach europejskich. 24 lutego na czerwono oświetlone zostało rzymskie Koloseum. Tego samego dnia podświetlone zostały na czerwono maronicka katedra świętego Eliasza w Aleppo w Syrii, która została częściowo zniszczona w czasie ostrzału, oraz kościół pw. świętego Pawła w Mosulu w Iraku. 22 listopada w tym kolorze rozbłysną budynki w Londynie, m.in. Parlament i opactwo Westminster.

