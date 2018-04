Mer rejonu wileńskiego z życzeniami u stulatki

Pięknego jubileuszu doczekała się mieszkanka gminy awiżeńskiej Anna Murnikowa, która w Wielkanoc świętowała swoje setne urodziny. Z tej pięknej okazji jubilatkę odwiedziła mer rejonu wileńskiego.



We wtorek stulatkę odwiedziła mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z kierownik wydziału opieki socjalnej administracji samorządu Ireną Ingielewicz, starostą Awiżeń Michałem Bortkiewiczem i gminną specjalistką Aliną Mażul.

Anna Murnikowa mieszka w gminie awiżeńskiej od 25 lat. Urodziła się 1 kwietnia we wsi Bagdonis w rejonie kupiszeckim. W 1941 roku wyszła za mąż za Grigorija Murnikowa i doczekała się czwórki dzieci: córek Jekatierinę i Jelenę oraz synów Iwana i Anatolija. Swoim dzieciom wszczepiła zamiłowanie do nauki i dążenie do osiągnięcia celów – cała czwórka posiada wyższe wykształcenie i pomyślnie siebie realizuje w pedagogice, architekturze, ekonomice i inżynierii.

Stulatka doczekała się też 6 wnucząt i 8 prawnucząt. Podczas wielkich świąt cała rodzina spotyka się przy wspólnym stole.

Pani Anna ceni i pielęgnuje wartości duchowe, wyznaje prawosławie i mimo podeszłego wieku przestrzega postu.

Najmłodszy syn Anatolij i córka Jelena opowiedzieli gościom o życiu jubilatki i całej jej rodziny.

Mer życzyła stulatce dobrego zdrowia, ciepła rodzinnego, a z okazji zbliżającej się Wielkanocy prawosławnej, która będzie obchodzona 8 kwietnia, życzyła jubilatce i całej jej rodzinie łaski Bożej i codziennych radości.

Delegacja samorządowa wręczyła stulatce dyplom gratulacyjny, prezent, kwiaty i słodycze.

Tłumaczenie: L24.lt

