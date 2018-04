Rocznica równie ważna dla Litwy

10 kwietnia, obchodzimy rocznicę katastrofy smoleńskiej. To, co wydarzyło się tego dnia w 2010 roku, przeszło do historii narodu polskiego jako jedna z największych tragedii narodowych. Wydarzenie bez precedensu. W jednej chwili kraj stracił prezydenta, całe najwyższe dowództwo armii, ważnych przedstawicieli politycznej elity. Od zakończenia II wojny światowej żaden kraj nie doznał tak bolesnego ciosu, którego skutki odczuwalne są również dzisiaj i to nie tylko w Polsce.

To, co wydarzyło się 10 kwietnia pod Smoleńskiem, jest niestety odczuwalne również u nas na Litwie. Śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego na bardzo długie lata wyhamowała dialog polsko-litewski. Ten dialog mocno obciążyła niechlubna decyzja ówczesnego litewskiego Sejmu, gdy w dzień wizyty polskiego prezydenta odrzucono ustawę o pisowni polskich nazwisk na Litwie. Jej przyjęcie miało rozpocząć nowy rozdział w stosunkach pomiędzy naszymi narodami. Jednak właśnie katastrofa smoleńska na długie lata absolutnie zamroziła dialog pomiędzy Litwą i Polską, jeszcze bardziej komplikując tym samym sytuację Polaków na Litwie.

Dopiero w tym roku wrócono do polityki dialogu. Zaczęto zmieniać klimat w stosunkach pomiędzy naszymi narodami. Pomyślne zakończenie tego procesu stałoby się jednym z najlepszych pomników dla wielkiego orędownika polsko-litewskiego pojednania, śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

