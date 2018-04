„Podatek od Miłości” – polski film w litewskich kinach!

,,Podatek od Miłości” – nowa produkcja kinowa TVN. Debiut fabularny Bartłomieja Ignaciuka to inteligentna i przewrotna komedia romantyczna o miłości, którą można spotkać wszędzie – nawet w Urzędzie Skarbowym.

W rolach głównych w filmie ,,Podatek od miłości” wystąpiła plejada znakomitych gwiazd: Ewa Gawryluk, Grzegorz Damięcki, Aleksandra Domańska, Michał Czernecki, Grażyna Wolszczak i Roma Gąsiorowska.Kim tak naprawdę jest Marian (Grzegorz Damięcki)? Facetem do towarzystwa i seksualnym guru, z którego usług korzysta połowa kobiet w stolicy? Coachem o kontrowersyjnych metodach? A może – po prostu – sprytnym oszustem uwodzącym płeć przeciwną? Oto zagadka, z którą będzie musiała zmierzyć się ambitna inspektor podatkowa Klara (Aleksandra Domańska). Czy nieustępliwa urzędniczka zdoła znaleźć odpowiedź, zanim sama wpadnie w miłosne sidła Mariana? I czy jest przygotowana na to, by po raz pierwszy w życiu stracić nad czymś kontrolę?

Film w kinach Forum Cinemas od 20 kwietnia.

