Sztafeta z polskimi i litewskimi flagami przebiegła 22 kwietnia szlak z Niemenczyna do Wilna. W biegu poświęconym stuleciu odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę oraz 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczestniczyło ok. pięćdziesięciu osób, w przeważającej liczbie bardzo młodych.

U celu, czyli na placu Niepodległości przy Sejmie RL, czekali na nich ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska i Przewodniczący Sejmu RL Viktoras Pranckietis.

Uczestnicy biegu wyruszyli z Niemenczyna o 11.30, tuż po zakończeniu Mszy świętej, spod kościoła św. Michała Archanioła. Dlaczego właśnie Niemenczyn? Ponieważ to mieszkańcy Niemenczyna zaproponowali taki sposób uczczenia ważnej rocznicy. Bieg zorganizowała Wspólnota Sportu, Turystyki i Kultury Rejonu Wileńskiego (Wspólnota Niemenczyna) oraz były wieloletni starosta m. Niemenczyn, Mieczysław Borusewicz.

W rozpoczęciu biegu wziął udział zastępca ambasadora RP, Grzegorz Poznański.

– Bardzo się cieszymy, że Polacy i Litwini wspólnie świętują, zarówno odzyskanie niepodległości, jak również uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Była to konstytucja, którą wspólnie uchwaliliśmy w czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. To piękna impreza, która łączy Polaków i Litwinów, którzy pamiętają o wspólnej historii i dla których ważne są nasze relacje dzisiaj – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” dyplomata.

Udział w biegu pod hasłem „Za naszą i waszą wolność” wziął także Vygaudas Ušackas, litewski dyplomata, były minister spraw zagranicznych oraz były ambasador UE w Rosji, który do udziału w sztafecie zachęcił również swoich przyjaciół i syna.

– To nasze wspólne święto, razem świętujemy odrodzenie niepodległości Polski i Litwy, a także 3 Maja. Mam także osobisty powód, by wziąć udział w tym wydarzeniu. Mieszkałem w Niemenczynie przez 6 lat, dlatego czuję się członkiem tej społeczności. Chętnie, wspólnie z innymi i panem Mieczysławem Borusewiczem uczestniczę w tego rodzaju uczczeniu ważnych dla nas rocznic – wyjaśnił „Kurierowi Wileńskiemu”.

Wśród uczestników biegu nie zabrakło młodzieży. Dużą grupę, bo aż ok. 20 osób, przywiózł do Niemenczyna Marian Wieliczko, nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie.

– Nasza młodzież chętnie bierze udział w tego rodzaju wydarzeniach, nie narzekamy na brak chętnych. Oczywiście, ten bieg wiąże się z pewnym wysiłkiem, jednak nie przekracza on możliwości naszych uczniów. To sztafeta, więc uczestnicy nie muszą pokonywać całej drogi z Niemenczyna do Wilna. Każdy biegnie tylko kilometr – wyjaśnił nauczyciel.

Rocznicę Konstytucji 3 Maja uczcili na Wileńszczyźnie także goście z Supraśla.

– Przyjechaliśmy tutaj ze szkołą sportową i naszym burmistrzem, specjalnie na bieg. Oczywiście zamierzamy również zobaczyć Wilno – powiedział Marek Tarasiewicz, uczeń Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu.

– Nasz przyjazd nie jest przypadkowy. Od wielu lat współpracujemy z Niemenczynem i panem Mieczysławem Borusewiczem. Nie jest to pierwszy nasz pobyt na Wileńszczyźnie. Dwa lata temu byliśmy tu na rajdzie rowerowym, a pan Borusewicz z młodzieżą z Wileńszczyzny byli u nas na nartach – dodaje Stanisław Roczniak, nauczyciel z Supraśla.

Partnerem biegu było Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia.

Fot. Marian Paluszkiewicz

