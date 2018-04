W Wilnie odbędzie się pierwsze polsko-litewskie forum ekonomiczne

Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia od sześciu lat działa na rzecz porozumienia między Polską i Litwą w wielu różnych sferach życia społecznego, przede wszystkim w obszarze historii, polityki i kultury.

W tym roku, po konsultacjach z organizacjami biznesowymi w Polsce i na Litwie, Forum Giedroycia podjęło inicjatywę zorganizowania I Forum Ekonomicznego Partnerstwo Strategiczne w Wilnie. Odbędzie się ono z udziałem blisko 300 uczestników w dniach 25-26 kwietnia w Pałacu Władców w Wilnie. I Forum Ekonomiczne zostało objęte patronatem premiera RL Sauliusa Skvernelisa oraz honorowym patronatem premiera RP Mateusza Morawieckiego.

– Dlaczego takie forum jest potrzebne, chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Polska pod względem infrastruktury biznesowej jest chyba najważniejszym litewskim partnerem, dlatego niezbędne jest, żeby ludzie się spotykali i jak najczęściej rozmawiali o istniejących i jeszcze nierozwiązanych problemach. Ponieważ mówimy o infrastrukturze biznesowej, to szczególnie ważna jest tu współpraca biznesu i państwa – w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział prof. Alvydas Nikžentaitis, prezes zarządu Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia.

Nieprzypadkowo I Forum Ekonomiczne poświęcone będzie nie tylko partnerstwu strategicznemu Polski i Litwy, ale również mocnej więzi łączącej państwo i sektor biznesu. Jednym z podstawowych założeń forum jest konieczność dyskusji nad wpływem państwa na działanie i rozwój biznesu oraz środowisko, jakie dla biznesu tworzą regulacje prawne i wpływ tych regulacji na tempo i jakość rozwoju. Trwałe relacje Polski i Litwy, budujące jednocześnie dobrobyt społeczeństw obu krajów, zależą od wspólnego wysiłku.

– Spodziewamy się, że spotkanie będzie korzystne dla obu stron: polskiej i litewskiej. Mimo że ekonomiczne stosunki Polski i Litwy uniknęły tzw. ochłodzenia, istnieje wiele projektów, które być może rozwijają się nie tak szybko, jak by się chciało. Przede wszystkim takie rozmowy są potrzebne, by jedna strona zrozumiała inną, by powstała jeszcze ściślejsza współpraca z połączeniem dwóch poziomów: jednocząc struktury biznesowe i ich interesy z interesami państw – podkreślił prof. Nikžentaitis.

Jak mówił, często w stosunkach polsko-litewskich te dwa obszary łączyły paralele i brakowało w nich w nich efektu synergii, która mogłaby zacieśnić współpracę i dialog, nie tylko w dziedzinie przedsiębiorczości, ale też pomiędzy strukturami państwowymi.

– Dla Litwy szczególnie ważne są projekty infrastrukturalne. Są to łącza energetyczne, trzeba wspomnieć również o takich projektach, jak Rail Baltica, Via Baltic i wiele innych. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, potwierdza się słuszność powiedzenia, że Polska i Litwa to brama do innych krajów europejskich – mówił profesor.

Podstawowe tematy, które zostaną poruszone na forum, będą poświęcone stosunkom biznesu i państwa, polityce przedsiębiorczości w Polsce i na Litwie – zarówno z punktu widzenia biznesu, jak też polityków. Omówione zostaną takie tematy, jak bezpieczeństwo cybernetyczne, logistyka transportu, poruszony zostanie również temat wpływu czynnika demograficznego na rozwój biznesu. Te tematy zostaną omówione podczas wystąpień, paneli i dyskusji. W czasie forum będzie też przewidziany czas na nieformalne spotkania i rozmowy.

Chęć udziału w I Forum Ekonomicznym zgłosiło prawie 300 uczestników, choć w tym przypadku ważna jest nie tyle ich liczba, co jakość.

– Będziemy gościli prezesów dużych firm z Polski, na forum będzie też szeroka reprezentacja polityków, zarówno z Polski, jak też Litwy. Z polskiej strony przyjazd zapowiedziała delegacja polityków, w tym marszałek senior Kornel Morawiecki, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP Michał Dworczyk. Doczekaliśmy również dużego zainteresowania ze strony przedsiębiorców litewskich, które być może mogłoby być większe, ale, jak myślę, wielka część struktur biznesowych obserwuje nasze pierwsze forum i ocenia, jak nam się uda podołać temu wielkiemu wyzwaniu – mówił prof. Nikžentaitis.

Otwarcie I Forum Ekonomicznego zostanie połączone z otwarciem wystawy „Prezydent Lech Kaczyński a Litwa oczami Prezydenta Valdasa Adamkusa”. Zostaną również wręczone nagrody przyznane przez Forum Dialogu i Współpracy im. J. Giedroycia.

– Rok 2018 jest szczególny, ponieważ zarówno Litwa, jak też Polska obchodzą 100-lecie niepodległości. Tegoroczne nagrody mają na celu połączenie przeszłości i teraźniejszości, uhonorowanie wybitnych działaczy polityki, kultury i przedsiębiorczości, którzy tworzyli nowe strategie, nowe tradycje polsko-litewskiej współpracy – mówił prof. Alvydas Nikžentaitis, prezes zarządu Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia.

Fot. Marian Paluszkiewicz

Like this: Like Loading...