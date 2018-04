Kto powstrzyma pijanych kierowców przed zabijaniem?

Spowodowany w niedzielę przez nietrzeźwego kierowcę wypadek, w którym zginęła młoda dziewczyna, pobudził polityków do dyskusji nad zmianami w prawie karnym, co miałoby pomóc zmniejszyć liczbę wypadków z udziałem pijanych za kółkiem. Minister transportu, Rokas Masiuslis, zaproponował upubliczniać imiona i nazwiska kierowców przyłapanych na kierowaniu pod wpływem alkoholu, a także, aby spółki wynajmujące samochody miały zamontowane alkolocki w każdym samochodzie.

Do wspomnianego zdarzenia doszło o godzinie 4.17 na skrzyżowaniu ulicy Narbutta i prospektu Wolności. Wypadek spowodował nietrzeźwy (1,5 promila) R.S. (ur. w 1963 r.), który kierował samochodem marki VW Golf należącym do firmy CityBee.

Golf uderzył w stojące na czerwonym świetle BMW i taksówkę marki Toyotę Prius. Najbardziej ucierpiała toyota – jej pasażerka, ur. w 1991 roku dziewczyna, zginęła na miejscu, drugi pasażer został ranny, a kierowca taksówki ucierpiał nieznacznie. Samochód marki BMW został tylko lekko uszkodzony. Zgodnie z decyzją sądu sprawca do rozprawy pozostanie na wolności.

– Bezpieczeństwo ruchu drogowego należy do najważniejszych zagadnień społecznych. Podtrzymujemy wszystkie propozycje, które mogą przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale to powinny być działania kompleksowe. Wątpię, że jakaś jedna inicjatywa mocno przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Należy przeprowadzić ich szereg – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Ramūnas Matonis, rzecznik prasowy Departamentu Policji.

Pod koniec marca rząd zaproponował projekt ministra transportu, Rokasa Masiulisa, sugerując montaż specjalnych alkomatów (tzw. alcolocków), które uniemożliwią pijanym kierowcom uruchomienia pojazdu. „To ma działać na zasadzie dobrowolności. Człowiek sam powinien decydować w sprawie montażu alkomatu. To nie jest nasze know how, tylko to działa na Zachodzie Europy, w Skandynawii. (…) Jeśli pomysł sprawdzi się, jak to jest na Zachodzie, to wówczas, miejmy nadzieję, liczba pijanych kierowców zmniejszy się” – tłumaczył wówczas minister transportu.

– Oczywiście, że w zmniejszeniu liczby wypadków powodowanych przez nietrzeźwych kierowców mogłyby pomóc zmiany dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi z 0,4 do 0,0 promila, montaż specjalnych alkomatów. Upublicznianie nazwisk przyłapanych pijanych kierowców najbardziej byłoby efektowne w małych miasteczkach, gdzie ludzie się znają. Ale to na pewno nie wystarczy, należy też wnieść zmiany w ustawie, na nowo rozpatrzyć mandaty, żeby były jakieś widoczne wyniki – należy przeprowadzić szereg zmian – podkreślił Ramūnas Matonis.

Minister transportu Masiuslis proponuje upublicznianie nazwisk przyłapanych pijanych kierowców.

„Musimy jednak szukać nowych rozwiązań, ponieważ tylko kary – nawet więzienia – nie odstraszają kierowców” – mówi Rokas Masiuslis.

Zgodnie z pomysłem resortu, kierowca przyłapany na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwym będzie miał do wyboru, albo utratę prawa jazdy na dłuższy okres, albo po pewnym czasie obowiązkowy montaż alcolocku na określony okres.

Tymczasem premier, Saulius Skvernelis, ma wątpliwości, czy montaż w samochodach alcolocków, które uniemożliwiają uruchomienie silnika pijanym kierowcom, rozwiąże problem z kierowaniem pojazdów pod wpływem alkoholu. Szef rządu sądzi, że firmy wynajmujące samochody muszą same decydować o takich krokach.

„Jeśli taka osoba jest gotowa pijana kierować, to może to zrobić podczas wynajmu krótkoterminowego, długoterminowego lub pożyczyć samochód od kolegi. To nie jest panaceum. Teraz powstała fala montażu alcolocków. Są też pomysły z zerową tolerancją wobec kierowców. Sądzę, że granica 0,4 promila alkoholu we krwi jest optymalna. Trzeba szukać innych rozwiązań” – stwierdził premier.

Alcolock to urządzenie, które bada trzeźwość kierowcy i w zależności od wyniku, pozwala uruchomić samochód lub blokuje zapłon. System sprawdził się w USA i Kanadzie. Z danych amerykańskiej instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo na drodze National Highway Traffic Safety Administration wynika, że po wprowadzeniu alcolocków o 30 proc. spadła liczba ofiar w wypadkach spowodowanych przez pijanych.

