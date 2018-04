Dostęp do loterii tylko od 16 lat

W celu zmniejszenia dostępności do loterii, wkrótce udział w niej będą mogły brać wyłącznie osoby w wieku powyżej 16 roku życia. Zostanie również ograniczona jej reklama, będą reglamentowane nazwy loterii i forma wizualna losów. Te poprawki do ustawy o loteriach zarejestrowali Ramūnas Karbauskis, lider Związku Chłopów i Zielonych i Andrius Palionis, socjaldemokrata.

– Celem wprowadzanych zmian jest zmniejszenie dostępu do loterii, zapewnienie ochrony praw jej uczestników. Dzisiaj najbardziej popularną grą hazardową na Litwie jest loteria, w którą gra dużo dzieci. Rodzice dają pieniądze na obiady, a oni wydają na bilety. Poprzez loterie wychowujemy przyszłych hazardzistów, dlatego też postanowiliśmy wziąć przykład z innych państw, gdzie dostęp do loterii mają osoby od określonego wieku – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Andrius Palionis.

Podobne ograniczenia istnieją w Estonii czy Wielkiej Brytanii. W Belgii, Czechach, Polsce, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, Portugalii i Niemczech udział w loterii mogą brać tylko osoby pełnoletnie.

– Na razie proponujemy ograniczenie dostępu do loterii osobom poniżej 16 lat, dotyczy zarówno zakupu losów loterii w sklepie, jak i udziału w loteriach internetowych. Ale jak to będzie wyglądało naprawdę, na razie nie wiemy, ponieważ usłyszeliśmy też wiele dobrych propozycji, na przykład taka, że wygraną odebrać może tylko osoba od 16 lat. Jeszcze nad tym myślimy. W ubiegłej kadencji osobiście zarejestrowałem tę poprawkę, teraz dołączył do mnie też Ramūnas Karbauskis – podkreślił socjaldemokrata.

Tymczasem, Maksimas Reznikovas, prezydent Litewskiego Stowarzyszenia Loterii, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że organizatorzy loterii częściowo zgadzają się z propozycją Andriusa Palionisa, że trzeba ograniczyć dostęp do loterii osobom do 16 lat, ale nie poprzez zakaz sprzedaży.

– Wszyscy wiedzą, że loterie nie są przeznaczone dla dzieci i nikt ich nie zachęca do grania. Największy organizator loterii, spółka Olifėja, posiada Certyfikat Odpowiedzialnej Gry. Jest to wynik audytu przeprowadzonego pod kątem obowiązujących w spółce procedur i działań w zakresie polityki odpowiedzialnej gry. Certyfikat to gwarancja i potwierdzenie spełniania międzynarodowych standardów. Obecnie, nie ma biletów, które by wyglądały zachęcająco dla dzieci, w sprzedaży też nie ma tych najtańszych, które właśnie były popularne wśród nieletnich. Na biletach jest też informacja, że nie rekomenduje się ich dla osób do 16 lat. Czyli już robi się dużo w tym kierunku – tłumaczył Maksimas Reznikovas.

Obecnie wiek uczestników loterii na Litwie nie jest ograniczany, reklama loterii nie jest reglamentowana. Organizatorzy mogą reklamować loterię, podając klientom dowolną informację – wielkość wygranej, ilość nagród, szczęśliwe historie itd.

– Myślę, że ograniczenie dostępu do loterii osobom poniżej 16 lat nie przyniesie żadnych pozytywnych skutków. To może spowodować, że bilety zdrożeją i wydłużą się kolejki w miejscach, gdzie są sprzedawane bilety loteryjne. Nasza propozycja jest inna. Zabronić odbierać wygrane osobom do 16 lat. To ich zniechęci do gry, bo po co grać, skoro nie możesz odebrać wygranej – podsumował Maksimas Reznikovas.

Jeżeli nową wersję ustawy potwierdzi Rząd i Sejm RL, wejdzie ona w życie od 1 maja 2019 roku.

W przyszłości ma też być ustalona wysokość dochodów z loterii, która ma być przeznaczona na wygrane. Organizowaniem loterii będą mogły zajmować się tylko osoby spełniające określone kryteria wiarygodności, o dobrej reputacji, posiadające stabilność finansową.

Na Litwie organizowaniem loterii zajmuje się 6 spółek. W 2017 roku dochody ze sprzedanych losów loterii wynosiły 42 963 mln euro. Jest to o 7,9 proc. więcej, niż w tym samym okresie roku 2016.

Najbardziej popularną grą hazardową na Litwie jest loteria – wynika z badań.

Dwie trzecie Litwinów ma do czynienia z dziedziną gier hazardowych na różne sposoby. Często oddają się grom hazardowym w przestrzeni wirtualnej. Hazard na Litwie to swoisty sposób na spędzanie wolnego czasu. Ponad 31 proc. respondentów wskazało, że w ogóle nie miało do czynienia z grami hazardowymi.

Badanie przeprowadzone przez Vilmorus wskazuje, że w ciągu ostatnich lat w różnego rodzaju loteriach uczestniczyło ponad 65 proc. ankietowanych.

Like this: Like Loading...